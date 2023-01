Divulgação/Assessoria de Imprensa

O skincare, ou seja, cuidados com a pele estão cada vez mais populares e até acessíveis. A informação sobre a necessidade de práticas e procedimentos que mantenham o viço e vida na pele já é de fácil acesso. Por mais que esses cuidados podem e devem ser iniciados desde cedo, aos 30 anos eles devem ser redobrados e algumas coisas devem ser consideradas.

Quando se é mais nova, especialmente na puberdade, os problemas da pele giram em torno de espinhas que começam a nascer, excesso de oleosidade e por aí vai. Entretanto, após os 30 anos a preocupação é diferente: o envelhecimento da pele.

A pele passa a perder elasticidade, colágeno e a hidratação natural. Com isso, vem a flacidez, linhas de expressão marcadas e ressecamento da pele. A biomédica e esteta Eliane Bello, da Ane Bello Estética, explica que procedimentos preventivos são necessários nesta idade para que esses resultados negativos na pele não cheguem, como a aplicação do bioestimulador de colágeno, do botox preventivo e ácido hialurônico que devolve a hidratação.

“O que muitos pensam é que a hora de fazer intervenções estéticas é quando os efeitos na pele já estão incomodando, mas aí é que se enganam. Os procedimentos devem ser iniciados tão logo possível, para evitar que a pele craquele e marque”, explica a especialista.

No caso do botox, além de minimizar as linhas finas e reduzir as marcas de expressão, ele também retarda o envelhecimento, por isso nessa idade é importante priorizar esses cuidados. Eliane ainda aproveita para desmistificar alguns preconceitos: “Muitos ainda acham que fazendo algum desses procedimentos, então ficarão com a cara plastificada, mas é muito pelo contrário. A naturalidade e viço serão recuperados.”

Com um bom profissional ele também poderá te recomendar quais procedimentos são os mais recomendados.