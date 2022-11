Instagram

O trisal de paranaenses Carol Rizola, Douglas Queiroz e Kah Marques anunciaram no último fim de semana nas redes a chegada do segundo filho. Quem confirmou a gravidez foi a mãe biológica Kah Marques, que postou a foto da família com a confirmação do exame. “Fizemos o teste… e?!?! Positivo! Então corremos e fizemos o exame de sangue pra ter certeza… e?!?! Positivo! Resultado… 7 semanas do nosso mais novo amor. Agora somos 5. Obrigada a todas as mensagens de carinho e amor que estamos recebendo. Vocês fazem foda diferença na nossa caminhada”, postou Kah Marques pelo Instagram.



O primeiro filho do trisal nasceu em julho deste ano, em Londrina, e é filho biológico de Carol. O trisal busca na Justiça o reconhecimento da maternidade afetiva das mulheres em relação aos bebes.