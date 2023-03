Divulgação/Assessoria de Imprensa

O grupo LATAM realizou o seu primeiro voo internacional utilizando Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês). O voo foi operado pela LATAM Cargo Chile a partir do Aeroporto de Zaragoza (Espanha) com destino à América do Norte. A operação é mais um passo importante da estratégia de sustentabilidade do grupo LATAM para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

O Combustível Sustentável de Aviação (SAF) é produzido com matérias-primas alternativas como resíduos, gorduras, óleos, entre outros, que são coprocessados juntamente ao combustível convencional, resultando em um produto final sintético e com baixo teor de CO2. Para a operação foram utilizados 30 mil litros de SAF coprocessado com óleo de cozinha usado e incorporado ao combustível de aviação tradicional.

O SAF utilizado pela LATAM foi certificado internacionalmente pelos procedimentos ISCC EU (International Sustainability Carbon Certification) que garantem a sua sustentabilidade. Foi fornecido pela Air bp, um dos maiores provedores mundiais de combustível de aviação e representa a primeira produção de SAF coprocessado na Espanha, na refinaria de Castellón. Este marco torna a LATAM o primeiro grupo de companhias aéreas abastecido com SAF da Air bp no Aeroporto de Zaragoza (Espanha), um feito que só foi possível graças ao trabalho colaborativo entre LATAM e Air bp, além de parceiros como a AENA (administradora do aeroporto) e o Exolum (operador logístico).

Atualmente, é permitido utilizar até 5% de matéria-prima sustentável no coprocessamento deste SAF, que contribui para diminuir em cerca de 80% as emissões de carbono ao longo do seu ciclo de vida se comparado com o combustível de aviação convencional.

“Esse voo representa um dos avanços mais concretos em nossa agenda em relação ao uso de SAF. A LATAM estabeleceu o compromisso de dar suporte à proteção e ao cuidado com o meio ambiente, e o uso desse tipo de combustível se apresenta como uma ferramenta fundamental neste esforço. Estamos muito felizes com essa conquista porque o uso do SAF requer a cooperação de diversos setores, e o sucesso dessa operação aponta que essa sinergia é possível. Este é apenas o primeiro passo. Seguiremos em busca de alternativas que nos permitam contribuir significativamente com o meio ambiente e com as comunidades onde operamos”, comenta Andrés Bianchi, CEO da LATAM Cargo.

“Esse anúncio representa um outro marco importante para a Air bp em seu esforço de aumentar a disponibilidade de combustível sustentável. É um passo fundamental na substituição de combustíveis fósseis por matérias-primas renováveis nas refinarias. O coprocessamento tem um papel fundamental no aumento da produção de SAF de forma mais econômica e eficiente”, comenta Andreea Moyes, diretora global de Sustentabilidade da Air bp.

COMPROMISSO DA LATAM COM A AMÉRICA DO SUL

Em maio de 2021, a LATAM apresentou a sua estratégia de sustentabilidade tendo como metas alcançar a neutralidade de carbono até 2050, eliminar plásticos de uso único até 2023 e ser um grupo com zero resíduos para aterros sanitários até 2027.

Para isso, na gestão de mudanças climáticas, estabeleceu três frentes de trabalho: a redução de emissões por meio da eficiência operacional e melhores práticas, migração para combustíveis mais sustentáveis conforme a disponibilidade de mercado e, como medida complementar, a compensação das emissões por meio da conservação de ecossistemas estratégicos e de alto valor ambiental.

O principal desafio para a descarbonização do setor de aviação é a disponibilidade de Combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF), dado que atualmente a quantidade disponível em nível mundial é limitada devido principalmente à falta de condições necessárias para sua pesquisa, desenvolvimento e produção.

O acesso ao Combustível Sustentável de Aviação (SAF) na América Latina é um dos grandes desafios enfrentados pelos grupos que buscam promover seu uso na região. A América do Sul conta com grande potencial para a produção de SAF em termos de recursos naturais e expertise para fazer contribuições significativas à mudança climática. “É urgente avançar com uma agenda que envolva os diferentes setores para promover a produção de combustível sustentável de aviação na região. Como um grupo de companhias aéreas, nosso papel é dar um sinal claro sobre nosso compromisso neste assunto, dando certeza sobre a demanda para os governos e produtores. É por isso que anunciamos e estamos trabalhando para incorporar 5% de combustível sustentável até 2030, privilegiando os produtores da América do Sul”, acrescenta Roberto Alvo, CEO da LATAM.

O COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL DE AVIAÇÃO (SAF)

O Combustível de Aviação Sustentável (SAF) é produzido com matérias-primas alternativas como resíduos, gorduras, óleos, entre outros, e deve atender a requisitos de sustentabilidade como não competir com a produção de alimentos, fazer uso limitado de água, reduzir as emissões de carbono do ciclo de vida.