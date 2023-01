Divulgação/Assessoria Gol

Para a GOL, o movimento gerado pelo Carnaval não se resume aos dias 17/2, sexta-feira, data clássica para a saída, e 22/2, o retorno na quarta-feira de Cinzas: a Companhia considera as semanas que iniciam nos dias 12/2 e 19/2 totalmente voltadas para os deslocamentos atrelados ao feriado do dia 21/2, a terça-feira de Carnaval.

A Companhia planeja para esse período operações volumosas tanto em cidades emissoras de turistas quanto receptoras de visitantes que vão aproveitar a folia. São elas: Salvador (SSA), Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG), São Paulo/Guarulhos (GRU), Campinas/Viracopos (VCP), Recife (REC), Porto Alegre (POA), Fortaleza (FOR), Florianópolis (FLN), Curitiba (CWB), Maceió (MCZ) e Belo Horizonte/Confins (CNF).

Nos dias de pico das viagens, 16 e 17 de fevereiro, a malha aérea da GOL atingirá 789 decolagens/dia e mais de 143 mil assentos disponíveis, uma marca comparável à oferta registrada na alta temporada de verão 2022/2023 da Companhia.

“O Carnaval é mais uma data de grande demanda por viagens no País. Para esse período, a GOL construiu uma malha aérea especial, desenhada para atender às mais diversas necessidades dos Clientes com origem ou destino a localidades estratégicas e consagradas, sobretudo nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Os bilhetes para o período do Carnaval 2023 podem ser adquiridos no site e no aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.