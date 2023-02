SEDEST-PARANÁ

A hospitalidade é um dos principais fatores que o visitante leva em consideração na hora de escolher um destino turístico. Nesse quesito, o Brasil continua sendo bem avaliado por quem desembarca no país. De acordo com o 11º Traveller Review Awards da Booking.com, divulgado nesta quinta-feira (16.02), o Brasil está entre os 10 países mais acolhedores do mundo, ocupando a 9ª posição.

Neste ano, a primeira posição ficou com a Itália, com um total de 170.638 prêmios de acomodação, seguida por Espanha e França. O Brasil tem 53.658 hospedagens premiadas. O ranking considera as mais de 240 milhões de avaliações de clientes verificados na plataforma, que conta com quase 1,4 milhão de parceiros de acomodação, 230 agências de aluguel de carro e 58 companhias de táxi (aeroporto) de 220 países. São observados o compromisso e a excelência dos serviços prestados.

Pelo sexto ano consecutivo, os apartamentos ocuparam o primeiro lugar no Traveller Review Awards, foram reconhecidos quase 630 mil estabelecimentos. No ranking brasileiro, os apartamentos também ocupam a primeira posição (20.627), seguidos das casas de temporada (8.857). As pousadas ficaram em terceira posição (7.074). O quarto lugar foi para os hotéis (6.189) e o quinto, para as casas de hóspedes (3.212).

PRÊMIO – Para receber a premiação, que é realizada anualmente, as empresas de acomodação precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 8 (de 10), com base nas últimas 3 avaliações recebidas até 30 de novembro do ano passado.

O prêmio também reconheceu com um selo ‘Viagem Sustentável’, acomodações que tiveram esforços para operar de forma mais sustentável. Outra novidade foi a premiação aos provedores de transporte terrestre por seus serviços de excelência consistente. Um total de 230 empresas de aluguel de carros e 58 fornecedores de táxi (aeroporto), receberam a premiação.

Confira o top 10: