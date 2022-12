Divulgação

Fim de ano já chegou e com ele as férias escolares de verão, período em que as famílias aproveitam para viajar e ter o merecido descanso. Por isso, é essencial prestar atenção em certos itens do carro para não ter surpresas durante a viagem. A Zapay, startup de tecnologia focada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, separou 5 dicas importantes para colocar na lista de revisão do carro antes de colocar o pé, ou melhor o pneu, na estrada.

1- Óleo de motor e filtros

É importante checar periodicamente o nível de óleo lubrificante do motor, especialmente antes de pegar a estrada. O óleo garante que o veículo funcione de forma correta, mantendo todas as partes móveis do motor lubrificadas, e ainda auxilia no controle de temperatura junto ao sistema de arrefecimento. O prazo de substituição do óleo deve ser seguido à risca, de acordo com o manual do fabricante. Na revisão de férias, verifique o nível de óleo e faça a troca completa, e não se esqueça de substituir também o filtro a cada troca de lubrificante.

2 – Pneus

A calibragem, como é conhecida a verificação do nível de pressão do pneu, deve ser realizada a cada 15 dias, e também antes de viajar. Geralmente, há uma etiqueta na parte interna da porta do motorista, ou na portinhola do bocal de abastecimento do tanque de combustível, que indica a pressão de enchimento. Lembre-se sempre de aferir enquanto os pneus estiverem frios, e não se esqueça também de calibrar o estepe. Antes de viajar, veja também o nível de desgaste dos pneus e avalie se chegou a hora de substituí-los. Para isso, verifique a marca conhecida como “TWI” que fica nos sulcos dos pneus. Caso a altura da banda fique igualada a esta marca, é necessário realizar a troca. Procure também por possíveis bolhas ou trincas nas laterais dos pneus, que podem provocar estouro repentino e perda de controle do veículo. Andar com os pneus carecas, além de inseguro, configura infração grave.

3 – Sistema elétrico

Outro item importante da revisão de férias, é a verificação dos sistemas de iluminação do veículo. Certifique-se de que os faróis e lanternas estejam com todas as lâmpadas funcionando corretamente, incluindo os fachos alto e baixo, luz de posição, luzes indicadoras de direção (luzes de seta), luz de ré e de neblina. Lembre que circular com lâmpadas queimadas é considerado uma infração média. A checagem do estado da bateria do veículo também se faz necessária. Ela tem vida útil média entre 3 e 4 anos, e deve ser substituída de acordo com a recomendação de amperagem prevista no manual do veículo.

4 – Freios

Um dos principais sistemas de segurança dos veículos, os freios, devem receber a máxima atenção na hora da revisão de férias e da manutenção preventiva. A checagem do nível de desgaste das pastilhas, o estado dos discos e tambores de freio e a integridade do fluido de freio tem a indicação de troca prevista no manual do fabricante por intervalo de tempo ou quilometragem. Caso a luz indicativa de falha no sistema ABS permaneça acesa no painel, é essencial procurar um mecânico para a realização do diagnóstico antes de pegar estrada.

5 – Documentação

Além das medidas mecânicas preventivas, é essencial incluir a checagem das documentações do veículo e do motorista. Lembre-se de que os prazos de validade da CNH foram alterados durante a pandemia. É importante também conferir se há débitos veiculares e realizar o pagamento antes de viajar. No site da Zapay é possível consultar se há algum débito, basta digitar a placa do carro. Caso haja pendências, como multas, licenciamento ou IPVA em aberto, é possível realizar o pagamento facilitado e com segurança pela plataforma da Zapay.

