Ana Wanke

Para garantir selfies repletas de likes nas redes sociais nada melhor que um local que reúna um entardecer inesquecível e paisagens de tirar o fôlego. Atrações turísticas em Curitiba e Região Metropolitana são cenários perfeitos, pois reúnem mirantes naturais no alto de morros, o contraste formado por rochas e cachoeiras ou perspectivas diferentes de uma cidade ou região.

Informações sobre alguns desses locais começaram a figurar no mobiliário urbano da capital. Painéis em pontos de ônibus, canteiros de vias e outros espaços públicos da cidade estão trazendo fotos e dados sobre atrações.

A ação “RMC no mobiliário urbano de Curitiba“ é uma iniciativa do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-Metrópole), coordenado pela presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), Tatiana Turra. São mais de 90 pontos em diversos bairros da cidade.

Cânion da Faxina – Balsa Nova

Na divisa entra Campo Largo e Balsa Nova, na ponta leste da Escarpa Devoniana, fica o Cânion da Faxina, com 1.270 metros de altitude em seu ponto mais alto. Entre as formações rochosas de mais de 400 milhões de anos, há uma cachoeira com queda d’água de mais de 20 metros que pode ser avistada apenas de cima. Para completar o cenário natural, o visitante pode contemplar a “hora dourada” em um momento inesquecível.

Serviço

Cânion da Faxina

Endereço: Acesso pela Rod. do Café (sentido Campo Largo), Balsa Nova

Informações: (41) 99118-0470

Morro da Cruz – Colombo

Localizado no ponto mais alto de Colombo, o Morro da Cruz propicia aos visitantes uma vista ampla da região central e bairros vizinhos. A cruz foi colocada, em 1900, por imigrantes italianos em procissão para celebração da passagem de século.

Para chegar ao topo, os visitantes podem ir de carro ou – os mais aventureiros – podem pegar a trilha com grau de dificuldade elevado em subidas íngremes. Apesar do esforço na subida, a vista da chegada promete ser recompensadora.

Serviço:

Morro da Cruz

Endereço: Rod. Antonio Gasparin, Fervida, Colombo

Praça das Nações – Curitiba

Para quem procura um belo skyline de Curitiba, a Praça das Nações oferece uma vista privilegiada, especialmente nos fins de tarde ensolarados.

Localizada na confluência dos bairros Alto da XV, Tarumã e Cristo Rei, em um dos pontos mais altos da capital, a praça é cenário digno de registros fotográficos, especialmente quando o sol se põe atrás dos prédios, que ficam contornados no horizonte. Além do desenho no horizonte, os visitantes podem conferir o painel do artista curitibano Poty Lazzarotto.

Serviço:

Endereço: Praça das Nações, s/nº, Alto da Rua XV

Caminho das Camomilas – Mandirituba

Os campos floridos e perfumados do caminho das camomilas, em Mandirituba, são o destaque do turismo rural do município. A visita dos turistas é indicada na companhia de guias especializados, mas um passeio de carro também é possível para aproveitar a paisagem. O auge da florada acontece entre agosto e setembro e compõe um cenário natural de encher os olhos.

Serviço:

Caminho das Camomilas

Endereço: Estr. do Retiro (Circuito Caminho das Camomilas), Mandirituba

Informações: (41) 3633-1082

Parque Cachoeira – Araucária

Principal ponto turístico e de lazer de Araucária, o Parque Cachoeira abriga uma importante área verde na região urbana, é permeado pelo Ribeirão Chimbituva, cujo represamento forma o lago entre o setor histórico e o esportivo. O espaço dispõe de diferentes opções para visitação e é um convite à prática de esportes e apreciação da natureza, especialmente no momento do sol poente.

No local, também é possível visitar o Museu Tiingui-Cuera, Casa do Artesanato, Aldeia da Solidariedade e Casa das Palavras Brincantes, além de churrasqueiras, trilhas para corrida e caminhada, pista para prática de ciclismo, bicicletário, campo de futebol, quadra de vôlei de areia, além de parquinhos infantis e espaço pet.

Serviço:

Parque Cachoeira

Endereço: Rua Ceará, 65, bairro Cachoeira , Araucária

Informações: (41) 3614-7651