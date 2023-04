Divulgação/Brasa Festival

Já estão à venda os ingressos da terceira edição do Brasa Festival, considerado o maior encontro de churrasqueiros do Sul do Brasil. Neste ano, o evento acontecerá no dia 23 de setembro, no Seminário São José, em Cascavel. Serão mais de 7 horas de diversão, embaladas por shows de música ao vivo, comida e bebida liberadas. A expectativa é superar o sucesso de 2022, quando mais de 5 mil pessoas de várias partes do Brasil prestigiaram o festival.

Com mais de 50 estações de bebidas e comidas preparadas no fogo de chão, espalhadas pelos 48 mil metros quadrados do seminário, a estrutura do Brasa contará ainda com um Espaço Kids coberto de mil metros quadrados, banheiros climatizados e assistência médica, para garantir a diversão da família toda. Chefs renomados de todo o Brasil serão responsáveis pelo preparo de carnes bovinas, suínas, de frango, peixes, legumes e sobremesas, para satisfazer os diversos paladares dos participantes. Os visitantes também terão à sua disposição uma variedade de bebidas, que vão de chope das melhores marcas à caipirinha, cachaça artesanal, gin, campari e vinho.

A principal novidade desta edição é o Brasa Pass, que dá direito ao acesso antecipado ao local. Além de poder entrar 1h antes dos demais participantes, por uma portaria exclusiva, quem adquiri-lo também ganhará um copo e um boné oficiais do Brasa. O combo de vantagens é limitado e sai por R$ 500.

Para adquirir o Brasa Pass e demais ingressos, é só acessar o site brasafestival.com.br ou ir a um dos pontos de venda: a loja Ponta dos Pés Calçados, na Av. Brasil, nº 6798, no Centro de Cascavel, ou a Panificadora Cancelli, na Rua Presidente Bernardes, nº 3306, no Bairro Cancelli. O 1º lote, limitado a mil ingressos, sairá por R$ 350 para homens e mulheres. A partir do 2º lote, o ingresso masculino passará a custar R$ 400 e o feminino R$ 380; no 3º lote, o masculino e o feminino sairão po R$ 420 e R$ 400, respectivamente. Quem deixar para última hora pagará, no 4º lote, R$ 450 no masculino e R$ 430 no feminino.

No dia do evento, os ingressos – tanto masculinos, quanto femininos – sairão por R$ 600. Além do pagamento em dinheiro, pix e cartão de débito, é possível parcelar o ingresso do Brasa em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Crianças menores de 5 anos não pagam – de 5 a 12 anos, pagam R$ 100.

Brasa passa a integrar calendário de eventos oficiais de Cascavel

A terceira edição do Brasa celebrará sua inclusão no calendário de Cascavel, como evento oficial do município. A aprovação do Projeto de Lei nº 157 na Câmara Municipal aconteceu em sessão realizada no dia 20 de dezembro de 2022. A iniciativa teve o apoio de todos os vereadores presentes.

Os resultados do ano passado foram determinantes para que o Brasa ingressasse no calendário municipal de eventos. Foram meses de trabalho dos organizadores, com o apoio de seus patrocinadores, visando atrair e satisfazer os participantes de todas as faixas etárias e comprovando a unanimidade do evento.

A adequação do espaço garantiu conforto aos visitantes, com diversas tendas na área verde, dezenas de camarotes empresariais e dois palcos para apresentações musicais. Para que os adultos pudessem curtir o festival com tranquilidade, o Espaço Kids contou com monitores, cinema e brinquedos diversos. A sustentabilidade também foi uma das prioridades do Brasa, por meio da gestão de resíduos e o plantio de mudas de árvores, entre outras iniciativas.

Mais de 30 policiais militares integraram a equipe de segurança, além de bombeiros brigadistas, membros da Defesa Civil e da Transitar, ambulâncias e UTI avançada. O esquema contou ainda com sistema de monitoramento em tempo real.