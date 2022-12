FishMe (Divulgação)

O verão está chegando e, junto a ele, as tão esperadas férias. Que tal aproveitar a parada prolongada de fim de ano ou dar uma fugidinha no começo de 2023 para conhecer os encantos da cidade de Curitiba? São inúmeros parques e pontos turísticos que fazem os moradores e turistas sentirem-se em casa. Programas perfeitos e seguros para compartilhar com os amigos e familiares, mergulhando na cultura e na gastronomia da capital paranaense.

Entre os locais de maior visitação da capital paranaense está o Parque Barigui, onde o público pode passear e praticar exercícios curtindo um dos lugares mais lindos da cidade. Se a fome bater, logo em frente ao parque está o Fish*Me, bar especializado em peixes e frutos do mar. Outro lugar de destaque é o Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido como MON, um dos maiores museus da América Latina que abriga mais de 2.200 obras de artistas reconhecidos nacional e internacionalmente.

No meio da tarde, que tal uma parada para um café e um lanche saboroso? Curitiba é a capital brasileira dos cafés especiais. Baristas curitibanos e de outras regiões do país transformaram a cidade em um paraíso para os amantes da bebida, que ganhou várias releituras preparadas com muita excelência em dezenas de cafeterias espalhadas pela cidade. Entre os destaques estão a Prestinaria, a Go Coffee, o Café Cultura, o Rituais Café e a Cookie Stories, empreendimentos que contam com várias unidades na cidade.

Gosta de cerveja artesanal? Marque uma visita na fábrica da Way Beer, uma das mais premiadas cervejarias do país. Ama sorvete? Então precisa conhecer o Soft Ice Cream, que trabalha com casquinhas artesanais e opções de sabores frescos. Já os fãs de comida de boteco não podem deixar de conhecer o Bar Quermesse, que há mais de 10 anos encanta curitibanos e turistas que buscam comidinhas com inspiração regional. Para quem gosta de sanduíches e petiscos com características bem urbanas, o Porks – Porco & Chope, especializado em carne de porco, e o Sirène Fish & Chips, que serve cones de peixe empanado e batatas rústicas ou onduladas, são as melhores pedidas.

Para quem busca alta gastronomia, Curitiba reúne alguns dos chefs mais badalados e premiados do Brasil, como o Beto Madalosso, que comanda o Madá Pizza & Vinho, principal pizzaria napolitana da capital paranaense. Outras ótimas opções para os amantes da boa gastronomia são o Marcondes Cozinha Autoral, que oferece um impactante menu confiance, o Antonina 336, que aposta na riqueza da culinária caiçara e explora os sabores únicos das clássicas iguarias gastronômicas de cidades do litoral paranaense, e o Nuu Nikkei, que ganhou destaque no cenário local com um cardápio inovador e sabores bem próprios, unindo referências da culinária do Peru e do Japão.

Para mais detalhes sobre passeios turísticos em Curitiba, acesse o site www.turismo.curitiba.pr.gov.br.