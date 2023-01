Divulgação/Assessoria de Imprensa

O período de férias escolares é uma ótima oportunidade de aproveitar melhor os momentos em família. Mas para os pais, é necessário criatividade para entreter os pequenos e transformar essa época num momento prazeroso, que renderá grandes lembranças para a família. Uma opção é reunir a família e viajar.

O ideal é se planejar com antecedência, mas sabemos que nem sempre isso é viável. A boa notícia é que é possível organizar uma viagem de última hora, sem comprometer o orçamento da família. Veja as dicas da Provu, fintech de meios de pagamento e crédito pessoal para curtir esses momentos de lazer, e boas férias!

Defina um valor para gastar na viagem

Considere todos os gastos como deslocamento, estadia, alimentação, lazer, reserva para emergência, e se mantenha dentro do orçamento. Uma boa forma de conseguir um valor para o orçamento da viagem é fazer uma antecipação de gastos. Por exemplo, se você gasta muito com aplicativos de comida ou com compras desnecessárias, os chamados gastos variáveis, faça uma conta do quanto você gastou nos últimos meses, e a partir deste mês, troque esses gastos por um passeio.

Escolha o Destino

Agora que você já sabe o orçamento, escolha o destino mais próximo e que tenha opções gratuitas de lazer, como praia, por exemplo. Mesmo que, após a definição do orçamento, você não tenha dinheiro para uma viagem, considere fazer passeios na sua cidade. Parque de diversões, museus e outros espaços culturais são sempre uma boa opção que alegram a criançada.

Se for possível, utilize o transporte terrestre

O transporte aéreo teve um aumento de 40,53% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, opte por transportes terrestres. Seja ônibus ou carro, calcule o que seria melhor para o seu bolso no deslocamento. Há também a opção de aluguel de carros, sendo uma alternativa para quem busca espaço para levar muitas bagagens, além de ajudar a economizar, ao não depender de outros tipos de serviços, como táxi ou transporte de aplicativo.

Dê preferência para aluguel de casa ou apartamento

O aluguel de casa ou apartamento costuma ser uma alternativa mais barata do que a hospedagem em hotéis, pois não apresenta amenidades como café da manhã e serviço de quarto. Sendo assim, você mesmo pode preparar as suas refeições e, com isso, já faz uma grande economia, pois não ficará gastando com alimentação em restaurantes e lanchonetes. Já sobre arrumar o ambiente, você mesmo pode organizar da maneira que achar melhor, sem pressa.

.

Empréstimo para viagem

Se a falta de dinheiro está fazendo você colocar tudo no cartão de crédito, é preciso ficar atento. Se você tem oportunidade de fazer uma viagem de última hora, mas não se planejou financeiramente para isso, considere fazer um empréstimo pessoal online. Essa modalidade de crédito pode ser uma boa alternativa, já que o dinheiro é liberado rapidamente, e os juros são personalizados para o seu perfil. A Provu conta com o Provu Empréstimo Pessoal, que oferece crédito entre R$ 2,5 mil e R$ 50 mil de forma 100% digital, sem garantias e com taxas justas e personalizadas. Quando bem utilizado, o crédito é um facilitador, não um vilão, capaz de gerar mais bem-estar e qualidade de vida para você e sua família.

Seja qual for o destino, curtam bastante o momento juntos, criando memórias afetivas que renderão grandes lembranças para a família