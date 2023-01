Divulgação/Assessoria de Imprensa

Um dos cartões-postais mais belos do estado do Paraná, o Parque Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, cerca de uma hora da capital, Curitiba, funcionará em horário especial na estação mais esperada do ano.

A partir do dia 26 de dezembro de 2022, até o dia 23 de janeiro de 2023, o Parque estará aberto todos os dias, das 9h às 17h.

Apenas nos dias 24 e 31 de janeiro de 2023, terças-feiras, o Parque estará fechado para manutenção.

Atrações de tirar o fôlego

Com atrações voltadas para toda a família, em meio à natureza, o local abriga a tirolesa mais bonita do Brasil, além de oferecer aos turistas o arvorismo, o cicloturismo, com 22km de trajeto, as caminhadas noturnas, sucesso entre os seus participantes, e também o voo em balão estacionário.

“Temos diversas opções de lazer para todos os tipos de público, desde os mais radicais até aqueles que preferem percorrer as nossas trilhas em meio aos arenitos. Nossa tirolesa, com vista privilegiada, sob a Furna dos Lambaris, leva o visitante de uma extremidade a outra dessa grande cratera, numa extensão de 200 metros, e o nosso arvorismo, com um circuito de tirar o fôlego realizado em um bosque de Araucárias, onde o visitante passeia com segurança pela copa das árvores”, destaca o Gestor do Parque Vila Velha, Leandro Ribas.

A gastronomia é um capítulo à parte. Dentre as opções gastronômicas, o Parque conta com restaurante e armazém no Centro de Visitantes com vários pratos típicos paranaenses, um container para lanches em Furnas e um café na Lagoa Dourada. Energia para antes, durante e depois dos passeios pelo Parque.

Os ingressos dão direito a passar o dia todo no Parque, aproveitando a natureza e conhecendo os famosos Arenitos, Furnas e a Lagoa Dourada. Os traslados internos, que levam os visitantes de um ponto ao outro dentro do Parque, são realizados pelas charmosas Jardineiras (sem custo adicional) e o passeio leva, em média, quatro horas para ser concluído.

A entrada pode ser garantida antecipadamente pelo site www.parquevilavelha.com.br ou diretamente no local.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.