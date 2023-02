SOCIAL.CUT disponível no Unsplash



Anualmente, o Brasil realiza uma das maiores festas à céu aberto do mundo: o Carnaval. Mesmo assim, há muitos brasileiros que não são fãs da folia ou mesmo os que gostam de variar na programação, por isso, nem sempre participam dos desfiles de blocos e escolas. Para os que preferem aproveitar esse feriado para viajar na direção oposta das capitais conhecidas pelos festejos, o Hurb – empresa de tecnologia com a maior plataforma de viagens do país – indica destinos que têm muito a oferecer longe da agitação. Ao todo, são cidades situadas em sete estados brasileiros, que possibilitam a escolha pela viagem terrestre para grande parte do país.

No estado de São Paulo, a OTA – Online Travel Agency – registrou a busca por cidades como Olímpia e Serra Negra. A primeira faz parte da rota de destinos com fontes naturais de águas termais no Brasil. Ela é perfeita para quem busca dias de aventura e relaxamento nos parques aquáticos em resorts com infraestrutura completa de lazer, entretenimento e alimentação para que não seja necessário deixá-lo para aproveitar a estadia ao máximo. A hospedagem no Enjoy Olimpia Park Resort, por exemplo, já garante entradas para os parques, prática comum nos hotéis da região.

Conhecida pelo turismo rural, Serra Negra, por sua vez, é um destino para famílias mais tranquilas, concentrando uma variedade de atividades ao ar livre. Visite o Parque e Represa Dr. Jovino Silveira para fazer um piquenique, brincar com as crianças no playground e se divertir no viveiro de pássaros. No Park Vitrine das Flores, além da exposição de dezenas de rosas internacionais e do campo de girassóis, é possível montar buquês e tirar belas fotos em painéis florais. Do topo do Mirante Alto da Serra, avista-se mais de 10 cidades da região. A região conta com muitas fazendas, como a Fazenda Silotto, produtora de vinhos e cachaças artesanais que realiza degustações. Na cidade, a indicação da plataforma é a comodidade da Pousada Santa Thereza.

Esta época do ano promove também a possibilidade de visitar Campos do Jordão a preços menores, já que hotéis 4 ou 5 estrelas costumam ter estadias mais baratas em relação ao inverno, quando a cidade tem sua alta temporada. No Bendito Cacao Resort e Spa, o valor da diária para o Carnaval é cerca de 30% menor do que no mês de agosto.

Mudando de estado, os destinos na serra fluminense também se destacam no Rio de Janeiro, proporcionando temperaturas mais amenas em relação à capital. Na cidade imperial de Petrópolis, o turismo histórico atrai visitantes para passeios pelo museu que ocupa o antigo Palácio de Verão do de Dom Pedro II, pela Casa de Santos Dumont e pelo museu Casa do Colono. Com visual de fazenda, a Locanda Della Mimosa é um bálsamo para recarregar as energias a poucos quilômetros dos principais pontos turísticos da cidade.

Cidade mais alta da serra, Teresópolis encanta pela natureza, que inclui trechos de Mata Atlântica, rios e cachoeiras. As montanhas do local trouxeram a fama de capital nacional do montanhismo, atraindo mochileiros e escaladores para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Vale aproveitar a viagem a Petrópolis para conhecer também esse destino. Ambos os municípios oferecem ainda opções gastronômicas incríveis, sendo um diferencial para viagens românticas, e cervejarias locais.

Ao sul do país, Penha, em Santa Catarina, recebe muitas visitas graças ao Beto Carrero World, mas a cidade reúne ainda muitas das praias do estado, menos conhecidas. Por isso, esse destino reúne o melhor do lazer com e sem adrenalina para agradar adultos e crianças. Recomendada por visitantes, a Pousada Villarejo Armação está a apenas 200 metros do mar, sendo próxima também do parque.

Já no Rio Grande do Sul, o Hurb identifica três destinos em alta para o período. São as cidades de Canela, Gramado e Bento Gonçalves. Assim como Campos do Jordão, Gramado não está na alta temporada, sendo este um ótimo momento para investir nessa viagem, que desfruta de uma das melhores infraestruturas turísticas do país. Para quem busca uma experiência exclusiva de luxo, o Hurb sugere a hospedagem no Hotel Colline de France ou no Hotel Casa da Montanha. Na cidade de Canela, atrações como o Alpen Parque integram a diversão de brinquedos como montanhas-russas e tirolesas à natureza. A aparência bucólica da Pousada Casa Rosa conquista os viajantes.

Poços de Caldas, em Minas Gerais, é um destino que concentra vários dos passeios amados por turistas, sendo considerado uma boa opção tanto para famílias quanto para idosos, por conta da segurança que costuma acompanhar uma cidade do interior, garantindo um descanso ainda mais tranquilo. A cidade mineira está localizada a poucas horas dos municípios de São Paulo e Campinas, no estado vizinho, o que a torna ainda mais interessante para moradores da região que preferem investir no transporte rodoviário. Esse destino é bastante buscado pelo turismo religioso, graças à quantidade de igrejas. Já pensou em se hospedar em um cartão-postal? Inaugurado em 1929, o Palace Hotel Poços de Caldas é patrimônio histórico local e foi recentemente restaurado.

Com nome bastante parecido, a cidade goiana de Caldas Novas pode ser considerada mais um destino interessante para aqueles que buscam aproveitar os preços da baixa temporada. Assim como Olímpia, oferece lazer e relaxamento nas águas naturalmente quentes em ofurôs, praias artificiais e bares molhados, que costumam vivenciar o auge do período turístico no inverno. Nesse destino, o resort 4 estrelas Prive Atrium Thermas Residence Service se destaca entre as opções de hospedagem.

Diversas capitais nordestinas contam com programação carnavalesca, mas há também opções para aqueles que preferem fazer outros programas. Na Bahia, Ilhéus, Maraú e Imbassaí aparecem entre os destinos mais procurados. As três cidades litorâneas, sendo Imbassaí cortada também por um rio, são destinos populares também entre os moradores do estado. A pequena pousada Villa dos Algodões, na orla de Maraú, proporciona um clima acolhedor em meio à rica vegetação.

No Ceará, o município de Caucaia desponta como um paraíso escondido bem próximo de Fortaleza. A 17 km da capital, trata-se de um ótimo destino para quem busca uma viagem intra-regional. São inúmeras praias, com destaque para a de Cumbuco, e lagoas, como a do Banana, da Tabuba e a de Genipabu. A região oferece passeios marítimos, de jangada, e terrestres, de buggy. Com quatro restaurantes, três bares, spa, sauna e hidromassagem, o resort all inclusive Vila Galé Resort Cumbuco garante uma experiência de lazer sem estresse.

O ano de 2023 guarda sete feriados nacionais prolongados e o Carnaval proporciona essa primeira folga para viajar no ano.