Divulgação/Latam

A LATAM está pronta para transportar 7 milhões de passageiros nos seus voos domésticos e internacionais no Brasil entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Após ampliar sua conectividade com mais de 3 mil voos extras e investir em tecnologia, procedimentos e na contratação de mais de 1 mil funcionários, a companhia lista agora importantes dicas para que todos seus clientes possam viajar com tranquilidade e segurança nesta alta temporada de verão. São elas:

1.CONFIRA TODOS OS DOCUMENTOS E REGRAS DO DESTINO DA SUA VIAGEM

É fundamental e de responsabilidade do cliente conferir a validade de toda a documentação necessária, como RG, passaporte e visto, e outros requisitos para a viagem. Em viagens nacionais, é necessário apresentar pelo menos um documento de identidade com foto e menores desacompanhados dos pais ou responsáveis precisam apresentar autorizações específicas. Em viagens internacionais, a Polícia Federal requer mais tempo para analisar a documentação de menores de 18 anos e, em função da pandemia de Covid-19, a companhia orienta que os clientes consultem com antecedência em Requisitos para Viajar as regras do País de destino da sua viagem. Vale destacar que, por determinação da Anvisa, a utilização da máscara durante toda a viagem voltou a ser obrigatória desde 25 de novembro de 2022 no Brasil. Veja aqui os modelos permitidos para embarque.

2.ANTECIPE NECESSIDADES, SERVIÇOS EXTRAS E PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE

Na seção Minhas Viagens, o cliente da LATAM pode consultar todas as informações e verificar os serviços incluídos no seu voo de acordo com a sua tarifa e categoria no LATAM Pass, programa de fidelidade da companhia. Use essa seção para consultar ou adicionar bagagem, selecionar assentos, visualizar o cartão de embarque e conferir o check-in. Vale destacar que, como parte de sua transformação digital, 80% dos clientes LATAM não precisam mais fazer check-in, pois ele é automático, o que economiza 20% do tempo no aeroporto. Para despachar a bagagem, a companhia oferece em 9 aeroportos (Brasília, Rio de Janeiro/Galeão, São Paulo/Guarulhos, Salvador, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza e Belo Horizonte/Confins) o Despacho de Bagagem Express, que reduz em até 50% o tempo dos clientes nas filas. A LATAM também oferece serviços adicionais e diferenciados como auxílio para necessidades especiais, refeições com restrição alimentar (em viagens internacionais) e viagens com pets. Todos os procedimentos para essas e outras situações podem ser verificados em Prepare sua Viagem.

3.CHEGUE MAIS CEDO AO AEROPORTO, DEPOIS DE VERIFICAR O STATUS DO SEU VOO E AS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E CLIMA

Em viagens internacionais, especialmente nos aeroportos de Guarulhos (São Paulo) e Galeão (Rio de Janeiro), a LATAM recomenda aos passageiros que se apresentem no local 4 horas antes do horário do voo. Em viagens nacionais, recomenda-se chegar com pelo menos 2 horas de antecedência. Na alta temporada, é importante que os passageiros fiquem ainda mais atentos aos horários de embarque e eventuais trocas de portão. Nessa época, o fluxo nos aeroportos fica mais intenso e acarreta em maiores tempos para processos com Receita Federal, retirada de malas em conexão, entre outros. Por isso, a companhia reforça que os clientes evitem distrações, dirijam-se diretamente ao embarque e prestem atenção às orientações e sinalizações realizadas pela companhia nos alto-falantes e telões. A LATAM recomenda ainda verificar as condições do trânsito no trajeto ao aeroporto e consultar a situação do voo em Status de Voo antes de se dirigir ao local de embarque, especialmente em dias e cidades com condições meteorológicas adversas, afinal, as chuvas são uma realidade nesta época do ano em diversas localidades do País.

4.MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO EM LATAM.COM PARA TER INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA EM TEMPO REAL DE SUA VIAGEM

Na seção Minha Conta no site da companhia, o cliente LATAM pode criar o seu cadastro e manter sempre atualizados os seus contatos (e-mail e telefone) para receber notificações rápidas em caso de possíveis mudanças nos voos ou diante de situações de contingências operacionais nos aeroportos. Vale destacar que, com o cadastro do telefone, o cliente receberá via Whatsapp LATAM as informações necessárias ao longo de sua viagem e ainda pode interagir com um assistente virtual ou um agente humano para sanar dúvidas ou receber qualquer tipo de assistência.

Derick Barboza, diretor de Aeroportos da LATAM Brasil, vê essas dicas como fundamentais para uma operação de fim de ano exitosa. E explica: “O sucesso de uma boa alta temporada é a atuação combinada de três protagonistas: 1. A companhia aérea, que precisa estar preparada para atender ao aumento da demanda; 2. O cliente consciente, que se antecipa e programa bem o passo a passo de sua viagem; 3. O tempo, o único que não conseguimos controlar, mas que buscamos gerenciar suas contingências da melhor maneira possível.”