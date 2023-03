Praia de Ipanema no Rio de Janeiro. Crédito: Bruna Prado/MTur. Baía do Sancho em Fernando de Noronha. Crédito: Embratur

As praias brasileiras são sensacionais e mais uma vez se destacaram entre as melhores do mundo pelo prêmio “Travellers Choice”, da plataforma TripAdvisor. A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE) e a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro (RJ) foram escolhidas pelos turistas entre “As 25 melhores praias do Mundo” de 2023. A composição do ranking é feita de acordo com as experiências e opiniões compartilhadas na plataforma pelos turistas que viajam mundo afora.

Composta pela cor natural do mar azul turquesa com uma escadaria de rochas, a Baía do Sancho conquistou o primeiríssimo lugar no ranking da TripAdvisor. A praia é conhecida pela sua areia dourada, orlas rochosas, águas cristalinas e já conquistou o prêmio algumas vezes. No verão, fornece grandes ondas fortes e, no inverno, cachoeiras formadas pelas chuvas.

A lista destaca ainda que a Baía do Sancho possui “uma bela praia remota onde só é possível chegar descendo uma escada vertical e degraus de pedra. As deslumbrantes falésias são de tirar o fôlego.”, destaca a publicação. A Baia é uma das principais paradas para passeios de barco.

A Cidade Maravilhosa com certeza não ficaria de fora dessa lista. A Praia de Ipanema ganhou a 19ª posição por atrair os turistas com a sua energia musical única e por ser uma praia exuberante. Para os turistas, a viagem ao Rio de Janeiro só é completa se todos conhecerem a praia de Ipanema, famosa pela música que todos conhecem, intitulada “Garota de Ipanema”.

PRÊMIO – A plataforma TripAdvisor é reconhecida internacionalmente como uma das principais avaliadoras do segmento turístico. A premiação “Travellers’ Choice – Os melhores dos melhores”, reconhece, todos os anos, destinos, hotéis, atrações e restaurantes que são selecionados e avaliados como os favoritos pelos turistas que viajam pelo mundo com base em dados coletados durante 12 meses.