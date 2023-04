José Fernando Ogura/SMCS

De sexta (28/4) a segunda-feira (1º/5), a população da Grande Curitiba é convidada a participar de mais uma edição da maratona fotográfica mundial City Nature Challenge – Desafio Mundial Natureza das Cidades. O objetivo da competição, que acontece desde 2018 internacionalmente, é incentivar a divulgação das espécies de plantas e animais, o que colabora para a conservação da biodiversidade.

No ano passado, a participação de Curitiba e Região Metropolitana contabilizou mais de 2,3 mil observações, de aproximadamente 700 espécies, por 118 participantes. Os números garantiram a primeira colocação no Brasil. Em todo o mundo, foram 1,6 milhão de observações, de mais de 50 mil espécies, por quase 70 mil participantes.

“Esperamos um engajamento ainda maior para manter ou melhorar o resultado. Em 2021, quem liderou as observações no Brasil foi a região da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro”, contou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, Edson Evaristo.

Para isso, a equipe do Museu de História Natural Capão da Imbuia vai promover atividades na sexta-feira (28/4), com estudantes nos períodos da manhã e da tarde, e no sábado (29/4), com o público geral, a partir das 14h30.

“Vamos mobilizar a comunidade para registrar a fauna local”, explicou a chefe do Museu, Patricia Weckerlin. Os participantes serão convidados a fazer a observação e os registros das espécies encontradas no Bosque Capão da Imbuia, onde fica o Museu.

Como participar

As fotos – da fauna ou da flora da região – vão para a plataforma iNaturalist. Todos os registros locais estarão disponíveis na página criada especialmente para a finalidade. O upload pode ser feito via aplicativo, disponível para iOS e Android.

Desde 2020, em Curitiba e RMC, a organização é do projeto de extensão BioTiba, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O projeto, de contribuição voluntária dos estudantes e professores da Universidade, também promove ações para ampliar as observações para o Desafio.

Identificação e resultados

O resultado será divulgado no dia 8 de maio (segunda-feira). Entre os dias 2 e 7, as equipes farão a identificação dos registros e a contagem das contribuições.