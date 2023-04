SEDEST-PARANÁ

O Turismo brasileiro registrou em janeiro deste ano o melhor faturamento dos últimos oito anos. Foi o que constatou um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Ao todo, foram R$ 19,4 bilhões injetados em nossa economia, um crescimento de 19,8% em relação ao mesmo período de 2022. Entre os segmentos que impactaram no montante estão o de transporte aéreo e o de alojamento e alimentação.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, celebrou o crescimento do setor em janeiro e revelou as expectativas para o resto do ano. “Este é só o começo do que está por vir em 2023. Estamos trabalhando para que mês após mês o setor de turismo se fortaleça, cresça e possa receber mais brasileiros e estrangeiros. Essa alta movimentação impacta positivamente a nossa economia, gerando emprego e renda para a nossa população”, destacou.

O mês de janeiro também foi positivo para as empresas aéreas do país. De acordo com o mesmo levantamento, elas tiveram o maior faturamento da história, totalizando R$ 7,03 bilhões, uma alta de quase 30%. O segmento responde por mais de um terço do faturamento de todo o setor turístico. Para a FecomercioSP, o crescimento expressivo no número de passageiros pagantes que viajam pelo Brasil contribui para o cenário de crescimento do turismo no país.

Ainda segundo a entidade, as empresas do setor de alojamento e alimentação também registraram alta de 18,4%, totalizando R$ 5,69 bilhões, o melhor resultado desde 2020. O segmento de transporte terrestre também apresentou números positivos no período. Foram faturados R$ 2,7 bilhões, alta de 13%.

De acordo com a Federação, o cenário do turismo nacional é resultado da reabertura completa da economia, da melhora gradual da renda familiar e da retomada dos investimentos no setor (que ampliou a oferta), entre outros aspectos. Contudo, apesar do resultado positivo, é preciso entender que parte do aumento da receita é proveniente da elevação do custo para empresários e consumidores.

ECONOMIA – O estudo da FecomercioSP foi feito com base no último Índice de Atividades Turísticas, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontou uma alta de 12,9% no período. Os números também apontam que, em janeiro de 2023, o índice de atividades turísticas teve um avanço de 0,5% frente ao mês imediatamente anterior (dezembro de 2022). Foi o segundo resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 5,3%. Com esse resultado, o segmento de turismo está 2,5% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 4,6% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo