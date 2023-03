Marcello Casal Jr/ABr

A Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – revela os destinos preferidos dos viajantes para os feriados da Semana Santa (7 de abril) e Tiradentes (21 de abril). O levantamento considera a procura por passagem aérea em suas plataformas de vendas (site e app) para destinos nacionais e internacionais.

“Para os feriados de abril, já registramos crescimento de 26% na busca por passagens aéreas nacionais e internacionais, em relação ao mesmo período de 2022”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Aéreos da Decolar. “Continuamos trabalhando para proporcionar as melhores experiências de viagens. Uma recomendação para os clientes é a compra do pacote, que pode resultar em um desconto 35% maior em relação à compra de itens como passagem e hospedagem, separadamente”.

Confira os rankings dos destinos mais procurados para os feriados de abril:

Sobre o levantamento

O levantamento foi realizado com base na procura por passagens aéreas no site e app da Decolar para viagens realizadas no feriado da Semana Santa (7 de abril) e Tiradentes (21 de abril).