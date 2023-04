Orlando Kissner/SMCS (arquivo)

O segundo feriado do mês de abril deve movimentar ainda mais o setor turístico do país. Isso porque, de acordo com projeções do Ministério do Turismo, mais de 4,3 milhões de pessoas devem viajar pelos destinos nacionais no período. Este aumento no fluxo de pessoas em circulação deve resultar em um impacto na economia de cerca de R$ 4,7 bilhões, impactando positivamente as mais de 50 atividades que integram a cadeia produtiva do setor.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, avalia que os feriados nacionais oportunizam a geração de receitas e aquecimento da economia por meio da atividade turística. “Estamos em um ano que o brasileiro retomou o gosto por viajar e está aproveitando mais estes momentos de descanso, inclusive, indo a destinos próximos. Os feriados são uma oportunidade para o setor gerar negócios, empregos e renda para os destinos nacionais”, disse.

Entre os destinos com maior movimentação, os da região Sudeste aparecem no topo da lista da preferência de cerca de 42% destes viajantes. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais figuram entre estas localidades, devendo movimentar R$ 1,97 bilhão. Já no Nordeste, os destinos pernambucanos e os baianos têm a preferência dos visitantes na região, totalizando 30% do total e movimentando R$ 1,41 bilhão.

O Sul vem logo em seguida atraindo um público de 12% do total de viajantes e R$ 564 milhões considerando os três estados. O Centro-Oeste brasileiro deve receber pouco mais de 11% e registrar um impacto de R$ 549,9 milhões. Já o Norte deve atrair cerca de 5% deste total com uma movimentação esperada de R$ 206,1 milhões na economia dos estados da região.

NA ESTRADA – Dados da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) apontam para uma alta de 15% na quantidade de passageiros transportados para os feriados de abril, incluindo o de Tiradentes. Já a Buser prevê transportar mais de 100 mil passageiros no feriadão de Tiradentes em todo o País. De acordo com a empresa, o volume de passageiros nesse feriadão representa um aumento de quase 20% no número de viajantes quando comparado a semanas normais, apontando para a retomada no setor de turismo .

A Decolar, agência de viagens online, registrou um crescimento de 26% na busca por passagens aéreas nacionais e internacionais neste período, em relação ao mesmo período de 2022.

Os feriados prolongados e pontos facultativos devem injetar R$ 74,3 bilhões no Turismo brasileiro em 2023, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com a entidade, o montante deve ser o maior incremento na receita anual do setor desde 2018 e equivale a 18% da previsão de faturamento do ano.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo