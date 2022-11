Jean Pavão

Além de acompanhar as principais tendências do turismo e seus diversos segmentos, os participantes do 17º Festival das Cataratas – que acontece nos dias 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro – poderão visitar gratuitamente os principais atrativos de Foz do Iguaçu.

A ação tem como objetivo apresentar as potencialidades do destino para o estratégico público do evento, formado por agentes de viagens, operadores, guias, empresas de transporte, meios de hospedagem, companhias aéreas, destinos, atrativos, instituições governamentais, entre outros.

O CEO do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, reforça que o evento é uma vitrine importante para a divulgação do destino. “Foz do Iguaçu sempre ‘comprou’ o nosso evento nos mais diversos setores e como retribuição buscamos o desenvolvimento econômico da cidade mostrando possibilidades para esse participante ‘vender’ o destino ou voltar com seus familiares”.

Os atrativos parceiros do evento (confira a lista seguir) poderão ser visitados no período estendido do Festival das Cataratas, de 30 de novembro a 6 de dezembro, desde que o horário que não coincida com as atividades do Festival, ou seja, das 14h às 20h de quinta-feira (1º) e sexta-feira (2).

Para ter acesso ao benefício, basta apresentar o crachá e cartão de visitas no momento do passeio. Confira as opções confirmadas até esta segunda-feira (7):

Marco das Três Fronteiras;

– Dreams Park Show: cortesia para Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros e Dreams Motor Show. Para o Dreams Ice Bar, os ingressos custarão R$ 30;

– Movie Cars.

Festival da Cataratas

O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio do Fundo Iguaçu, Fecomércio PR, Confederação Nacional do Comércio (CNC) e Sebrae, com parceria estratégica da ABEOC, Braztoa, Visit Iguassu, COMTUR e Ministério do Turismo.