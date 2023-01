Flávio André/MTUR

Faz parte da cultura brasileira encontrar os amigos e familiares para curtir uma boa festa com variedade de comidas. E, vamos combinar, não há nada melhor isso. Ao longo do ano no Brasil são realizados diversos eventos que promovem a cultura da gastronomia regional e ainda reúnem música, dança e promovem o turismo. Um exemplo disso são os festivais gastronômicos que podem ser consultados no Calendário Nacional de Eventos no Ministério do Turismo (MTur), disponível AQUI.

Para quem ainda não cadastrou seu evento no site oficial do MTur, basta clicar AQUI e inscrever-se. O Ministério também deixa disponível ao usuário do Calendário um manual com dicas importantes para preencher corretamente o seu cadastro. Clique AQUI e acesse.

Vamos embarcar em uma viagem nas delícias culinárias do país? Conheça alguns festivais gastronômicos presentes no Calendário Nacional que reúnem turistas do Brasil inteiro:

FESTIVAL DO MILHO – Celebrada no município de Barra do Turvo, em São Paulo, a Festa do Milho expõe os milhares de pratos que podem ser feitos com a iguaria. São pratos doces, salgados e até sobremesas que promovem uma festança todos os anos com mais de 60 opções. O festival aproxima cerca de 2 mil pessoas, entre adultos e crianças, que participam de gincanas, apresentações, teatro, shows e outras atividades. O pastelzinho de farinha de milho ganha o coração dos turistas sendo o carro chefe do evento e como representante do município. O festival está previsto para acontecer neste final de semana (entre os dias 27/01 e 29/01).

FESTIVAL DO CHURRASCO – Conhecida entre os melhores pratos do mundo, a picanha que conquistou o 2º lugar do prêmio TasteAtlas Awards 2022 marca presença no Festival Gastronômico de Churrasco, em Aparecida do Taboado (MS). Estarão presentes os melhores churrasqueiros da região Costa Leste, em ilhas gastronômicas de cortes diferentes, oficinas de molhos e acompanhamentos apresentados pelo chef churrasqueiro, shows musicais e apresentações culturais. Este ano o evento vai acontecer no Recinto da Festa do Peão, no dia 25 de março, e espera receber ainda mais convidados.

FESTIQUEIJO – Com os melhores queijos, o Festival Gastronômico da Serra Gaúcha oferece vários tipos da iguaria, vinhos e espumantes, além da promoção da tradicional gastronomia herdada dos imigrantes italianos. O evento vai do dia 30 de junho a 30 de julho e está repleto de atrações culturais, no centro da cidade de Carlos Barbosa (RS).

MASSAS – Com entrada franca, o FenaMassa é um festival gastronômico onde são oferecidas as mais variadas opções de massas que imperam desde a culinária típica da imigração italiana, complementada pela cultura local, até a culinária contemporânea. Por meio de oficinas gastronômicas, o festival oferece a experiência de conhecer, na prática, os aspectos da cultura italiana, onde o turista pode colocar, literalmente, a mão na massa. No festival, que acontece entre os dias 03 e 19 de novembro, o turista poderá visitar de perto o maior acervo arquitetônico da colonização italiana no Brasil.

BIMT – O MTur desenvolveu um mapeamento das iniciativas de Turismo Gastronômico no Brasil que resultaram na 9ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado do Turismo. O material coletou informações e imagens únicas envolvendo a gastronomia brasileira.

O documento foi montado com a coleta e mapeamento dos eventos e produtos alimentares, viajando pela cultura, consumo de alimentos, oferta gastronômica, políticas públicas, valores e costumes das regiões. O Boletim mostra como existe uma diversidade de produtos turísticos vinculados as práticas gastronômicas que proporcionam uma vivência única para o turista. Clique AQUI e veja o Boletim na integra.

O levantamento apresenta alguns eventos gastronômicos que acontecem pelo país durante o ano, como o Festival Amapá Sabor, que reúne visitantes para conhecer a culinária de 20 restaurantes com mais de 60 receitas, juntando, ainda, muito artesanato e agricultura familiar.

Outro festival gastronômico é o sul-mato-grossense Sabores da Fronteira, que surpreende os turistas com suas atrações. O evento reúne restaurantes regionais, sorveterias, docerias e pizzarias e busca promover a culinária local, representando as tradições e manifestações por meio da degustação de refeições feitas com produtos e ingredientes regionais, nacionais e internacionais.

O Festival Quilombola em Maceió (AL) contempla as iguarias tradicionais dos quilombos e conta com uma programação variada de apresentações culturais. Durante a realização do evento acontecem oficinas gratuitas com nomes de peso do artesanato alagoano.

Em Salvador (BA), o Tempero no Forte – Festival de Cultura e Gastronomia envolve turismo, gastronomia e cultura. Todo ano o festival é marcado por um ingrediente baiano e brasileiro em especial. Durante dois dias o evento apresenta música, arte, moda e design, cozinha show e stands de comidinhas com chefs. Muitos dos pratos criados para o Festival são incluídos nos cardápios dos restaurantes participantes.

EXPERIÊNCIAS DO BRASIL RURAL – Ampliando a culinária brasileira e a agricultura familiar, o projeto Experiências do Brasil Rural (EBR) divulga diversas rotas que proporcionam uma viagem pela gastronomia brasileira. A ação já beneficiou cerca de 100 agricultores familiares, 14 roteiros de turismo rural de nove estados, que envolvem cerca de 40 municípios do país, e cerca de 130 empreendimentos.

Os roteiros destacam os sabores do café na Rota do Café do Norte do Paraná, Rota Verde do Café, no Ceará, e a Rota Turística do Café e do Vinho, em São Paulo. Além disso, outras rotas contemplam o mel, a cachaça, e a farinha de mandioca, como em Caminhos de Dona Francisca, em Santa Catarina, Rota do Engenho e Rota Caminhos da Serra de Itabaiana, em Sergipe, entre outros.

O Experiências do Brasil ainda exalta a gastronomia dos projetos no Cozinha Show, um dia especial onde chefs de cozinhas escolhem ingredientes típicos da regiões para produzir pratos que ressaltam os sabores dos roteiros.