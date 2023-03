José Fernando Ogura/SMCS

Guias de turismo de Curitiba participaram de um treinamento, nesta segunda-feira (13/3), para bem atender pessoas com deficiência que venham fazer turismo na capital paranaense. A capacitação foi no auditório do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com a Escola de Turismo de Curitiba, do Instituto Municipal de Turismo.

O projeto de Turismo Inclusivo foi desenvolvido em conjunto pelos dois órgãos da Prefeitura de Curitiba. O treinamento desta segunda-feira focou as pessoas com deficiência visual. A capacitação reuniu 40 guias de turismo de empresas que atuam em Curitiba.

A diretora do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Denise Moraes, explicou que na capital paranaense vivem cerca de 400 mil pessoas com deficiência, entre visual, auditiva, intelectual, múltiplas deficiências, e com o transtorno do espectro do autismo.

“Temos trabalhado muito com o turismo na cidade, Curitiba como um destino inteligente. Pessoas com deficiência gostam de visitar e conhecer outras cidades. Para que essa pessoa se sinta incluída na sociedade ela precisa ser bem acolhida e bem atendida”, afirmou Denise ao explicar que a acessibilidade não é apenas arquitetônica, mas também atitudinal. A forma de se relacionar com pessoas com deficiência.

Aprimoramento constante

A coordenadora da Escola de Turismo de Curitiba, Grécia Correa, explicou que o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba tem feito treinamentos constantes com guias de turismo da cidade.

“Nossos guias estão sendo capacitados em várias áreas, são eles que abrem as portas de Curitiba para quem vem nos visitar e precisam estar bem-preparados”, afirmou Grécia.

O guia de turismo Leandro Mura, presidente da Liga Independente dos Guias de Turismo do Paraná (Liguia-PR), destacou a importância do treinamento sobre acessibilidade e turismo inclusivo. “É importante para entendermos um pouco mais sobre toda essa acessibilidade a partir da visão dos órgãos oficiais da municipalidade. Antigamente não se falava muito sobre esse assunto. Precisamos entender como isso funciona, quando recebemos um turista cadeirante precisamos saber como receber, auxiliar essa pessoa e compreender as necessidades dela”, disse Mura.

A coordenadora dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Fernando Primo, e a analista em Turismo da Escola de Turismo de Curitiba, Maira Pedro, também fizeram apresentações durante o treinamento. A intérprete Lidiane Rozendo, da Central de Libras, deixou o evento acessível em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Direitos

Durante o treinamento foram apresentados todos os serviços gratuitos que o Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Curitiba oferece para as pessoas com deficiência, como a Central de Libras (Língua Brasileira de Sinais) – serviço que oferece acessibilidade de comunicação aos surdos em Curitiba, como consultas médicas, entrevistas de trabalho, tribunais e outros; o Transporte Acesso (micro-ônibus equipado com elevador, cadeira de rodas e outros acessórios adequados que busca a pessoa com deficiência na porta de casa, leva até o seu compromisso e a deixa novamente na porta de casa); atendimento psicossocial; atendimento jurídico e apoio à empregabilidade para pessoas com deficiência.

Serviço

Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Rua Schiller, 159, Cristo Rei

Telefone: (41) 3221-2262