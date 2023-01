Divulgação/BRDE

Dentro dos investimentos de R$ 1,7 bilhão alcançados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) no Paraná em 2022, R$ 165,3 milhões foram distribuídos em 490 contratos operados na região Sudoeste do Estado. Os setores de agropecuária e infraestrutura se destacaram. O primeiro teve o total de R$ 80,1 milhões e o segundo de R$ 50,2 milhões, enquanto o setor de comércio e serviços fechou o ano com R$ 19,9 milhões e a indústria com R$ 15,1 milhões.

Todo o volume de contratos no Sudoeste teve impacto em incremento de negócios na região. É o caso do Hotel Lago Dourado, que recebeu aporte do BRDE através do Fungetur, criado pelo Ministério do Turismo para o desenvolvimento do setor. Localizado no município de Dois Vizinhos, o hotel busca fomentar o lazer e o turismo na cidade e arredores.

Com o valor financiado pelo banco, o estabelecimento construiu uma nova área de lazer, assim como um novo centro de eventos. “Queremos trazer mais pessoas para Dois Vizinhos e, com o aporte do BRDE, conseguimos fazer toda a estruturação da área de lazer, com três piscinas, spa, bar, academia e sala de jogos, o que ajuda no turismo”, disse o gerente geral do hotel, João Vitor Bellé.

Atualmente, o lugar recebe, em sua maioria, clientes a trabalho, mas João Vitor explica que o fluxo de turistas de lazer está crescendo a cada fim de semana. “Para nós é importante pelo aumento de faturamento, estão vindo mais clientes, logo mais pessoas visitam a nossa cidade”, disse.

O Hotel Lago Dourado tem um espaço construído com vista panorâmica para a parte sul da cidade, que é considerada a capital nacional do frango. O empreendimento hospeda até 100 pessoas, em seus 35 apartamentos, e conta com brinquedoteca, restaurante e salas de eventos.

Nos ambientes é possível realizar eventos corporativos, casamentos, convenções, palestras e reuniões. O espaço permite oferecer coffee break, almoço ou jantar, de acordo com cada contrato e necessidade do cliente.

RESULTADOS – O BRDE bateu o seu recorde histórico em movimentação de negócios na Região Sul do Brasil no ano passado, com R$ 4,4 bilhões destinados a projetos do setor produtivo. O Paraná também alcançou sua meta histórica, com R$ 1,7 bilhão contratado, ultrapassando o volume de R$ 1,2 bilhão, estabelecido em 2019.

“O montante de negócios realizados pelo BRDE no Paraná em 2022 foi resultado de uma forte estratégia de pulverização de recursos, culminando em mais de 2 mil projetos financiados. E o Sudoeste do Estado absorveu 25% desta parte, com 490 operações, que impactam em mais empregos e no desenvolvimento social e econômico”, comentou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.