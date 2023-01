José Fernando Ogura/SMCS

Em pouco mais de uma semana, o Jardim Francês do Jardim Botânico de Curitiba terá um novo colorido. As 100 mil mudas de vinca cora que irão garantir a exuberância das fotos dos visitantes da unidade de conservação já começaram a ser plantadas.

A expectativa é de que o serviço seja concluído em cerca de 15 dias. De acordo com o diretor de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, a espécie foi escolhida por conta da durabilidade e resistência às altas temperaturas.

“Elas devem ficar muito bonitas até o inverno”, previu. “As flores, em geral, são trocadas com a frequência aproximada de três a quatro meses, respeitando o ciclo de vida da planta. Também levamos em consideração a resistência conforme as condições do clima”, completou.

As mudas nos canteiros laterais serão de cores sortidas e, no central, vermelhas, brancas e magenta, todas da produção do Horto Municipal do Guabirotuba.