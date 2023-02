Divulgação/Assessoria de Imprensa

Um dos edifícios mais icônicos e central de Balneário Camboriú, cidade do litoral norte-catarinense que ficou conhecida internacionalmente pelos arranha-céus de luxo, vai ser repaginado com as cores do artista Marlon Muk. O mural a céu aberto, que está sendo feito no Edifício Cosmos, terá 111,77 metros de altura por 5,54 metros de largura, ou seja 619,20 m2 , e já é considerado o mais alto do Brasil e está entre os mais altos do mundo. A ação faz parte do projeto #cidadeincomparável, realizado pela construtora EMBRAED em parceria com o movimento Open Street Gallery. A pintura começou em 17 de fevereiro e deve levar 10 dias para ser concluída.

“Criamos o projeto #cidadeincomparável para interagir diretamente com as pessoas que circulam pela cidade e também para criar um encontro da vida urbana com a arte de forma criativa e orgânica. As intervenções artísticas que serão desenvolvidas na cidade vão muito além de apenas dar cor à cidade, é uma forma de potencializarmos as belezas do nosso litoral. Com essa gentileza urbana queremos construir uma nova atmosfera para quem mora em Balneário Camboriú e também para quem visita a cidade, para que possam vivenciar essa conexão entre o urbanismo e a arte, além de encantar aos olhos com os grandes projetos que vamos desenvolver nos próximos meses”, explica a presidente da EMBRAED Tatiana Rosa Cequinel. O mural no edifício Cosmos será a terceira ação do projeto #cidadeincomparável, que já revitalizou o mirante do Encanto, em Itapema, e o prédio dos Bombeiros, em Balneário Camboriú.

Para o diretor da Open Street Gallery, Murilo Trevizol, campanhas como esta lançada em parceria com a EMBRAED são essenciais para ampliar o acesso à arte e à cultura. “Queremos transformar a cidade numa grande galeria a céu aberto porque a arte transforma a vida das pessoas. A Arte tem o poder de unir, mover e transformar e essa é uma gentileza urbana que queremos deixar para as próximas gerações”, comenta Murilo.

O artista escolhido pela EMBRAED e pela Open Street Gallery é Marlon Muk, grafiteiro renomado que já assinou obras nos quatro cantos do país. A arte criada na lateral do edifício Cosmos terá inspiração na natureza, tão rica na cidade. “Balneário Camboriú é uma cidade cheia de belezas naturais e, como é um edifício frente mar, busquei destacar o Sol. É ele que dá a tonalidade a todo o mural, com seus raios que permeiam as folhas de uma Costela de Adão. Escolhi essa planta pela sua simetria e seus significados”, detalha Muk. Segundo a filosofia chinesa, a Costela de Adão é uma planta capaz de atrair boa sorte para os ambientes nos quais é inserida. Por isso, é fortemente recomendada no Feng Shui.