Mapa deve facilitar a visitação de pontos turísticos do Paraná (Reprodução/IAT)

Próximo feriado prolongado pode ser uma oportunidade para conhecer alguma delas

Os turistas que planejam prestigiar as belezas naturais no Paraná agora podem contar com uma ferramenta para explorar as rotas turísticas. O Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), lançou neste mês o mapa das Unidades de Conservação (UCs) do Estado. O documento contempla informações sobre as 29 unidades abertas para visitação, com foco no melhor aproveitamento da viagem.



Há, no mapa, o local exato dos complexos ambientais, rotas de como chegar e os pontos com paradas estruturadas para receber visitantes que planejam acampar, seja pelo modelo tradicional de camping (barracas) ou por meio de motorhomes, veículos adaptados para cozinhar e dormir, reproduzindo uma moradia sobre rodas.



De acordo com o planejamento da Diretoria de Patrimônio Natural do IAT, serão ao todo 12 paradas para motorhome espalhadas pelo Estado. Dessas, duas já estão estruturadas para receber os visitantes: no Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, nos Campos Gerais; e no Parque Estadual São Camilo, em Palotina, na região Oeste. Para quem pretende visitar por meio de motorhome, é necessário cadastro prévio, disponível no site do Instituto.



A proposta integra o Programa Parques Paraná e busca valorizar o patrimônio natural do Estado. Propõe alternativas de desenvolvimento do turismo nas Unidades de Conservação e nas regiões ao entorno por meio de ações conjuntas entre os órgãos do Poder Público e parceiros. O Paraná tem atualmente 71UCs, totalizando uma área de 1.250.235,77 hectares de áreas conservadas.



“Com a modernização das formas de gestão é possível integrar a população aos parques sem que existam prejuízos à conservação, preservação e à manutenção da biodiversidade”, destacou o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto. “Além disso, ajuda a fortalecer a tendência mercadológica de práticas de viagens mais conscientes, considerando a redução de impactos negativos na cultura e no meio ambiente”.



Ele explicou que o Parques Paraná está dividido em quatro frentes: Uso Público e Turismo, Paraná Aventura, Parque Escola e Voluntariado. O objetivo é a integração com a população com as áreas verdes do Estado, promovendo a conservação e a educação ambiental de forma ativa.

Ministério

Verão de sucesso

Impulsionado pela temporada de verão, o Brasil recebeu mais de 2,3 milhões de turistas internacionais no primeiro trimestre deste ano. O número superou o registrado em 2019, ano pré-pandêmico, quando cerca de 2,29 milhões de turistas entraram no país durante o mesmo período. Com a alta na movimentação, os gastos destes turistas também cresceram e contabilizaram o melhor mês de março dos últimos seis anos, com o incremento de US$ 570 milhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (25.04) pelo Ministério do Turismo e Embratur, que contabiliza informações também da Polícia Federal.



Somente no mês de março, mais de 577,2 mil turistas internacionais visitaram o Brasil. Desse total, um terço eram residentes na Argentina, 13,2% oriundos dos Estados Unidos e 15,8% eram visitantes de países parceiros do Mercosul, como o Paraguai, Uruguai e o Chile. O estado de São Paulo foi a principal porta de entrada desses visitantes no mês, respondendo pelo ingresso de quase 40% desses turistas. Em seguida, aparecem o estado do Rio de Janeiro (22,3%) e o Rio Grande do Sul (17,9%).



Já sobre o gasto dos turistas internacionais no país, segundo dados do Banco Central (Bacen), o país já contabilizou, nos últimos três meses, mais de US$ 1,7 bilhão. O valor é 38% maior do que o registrado no primeiro trimestre de 2022, quando US$ 1,234 bilhão foi deixado no país.



