Se há uma coisa que faz o Brasil se destacar por causa das suas atrações turísticas, são as praias. Do norte ao sul, o extenso litoral do nosso país o transforma num destino desejável para pessoas do mundo todo. O calor nos dias de verão, a areia branca, o mar quente e calmo, a música e a alegria local, entre outros pontos que poderíamos destacar, fazem do nosso país um lugar único, onde são cada vez mais os turistas que querem voltar depois da primeira visita.

O grande número de opções para visitar faz aos viajantes planejarem umas férias no Brasil analisando minuciosamente um sem-fim de possibilidades. E não são apenas as cidades ou praias para escolher visitar o que deve ser decidido. Mas também a hospedagem, o transporte, as atrações no destino escolhido, suas características climáticas, a proximidade do aeroporto ou da rodoviária, entre outras questões a serem avaliadas.

Aqueles que começarem a analisar onde e quando tirar férias no Brasil, um nome sem dúvida se destacará acima dos demais: Maragogi é uma cidade turística no estado de Alagoas, no nordeste do Brasil. Devido ao seu grande número de piscinas naturais, suas praias brancas e quentes, seu mar transparente e, acima de tudo, seu recife de corais -um dos mais importantes do país- Maragogi é considerada um paraíso, o Caribe brasileiro.

Nesta cidade turística, escolhida por viajantes do mundo inteiro, há várias atrações que vale a pena visitar durante sua estadia. No entanto, a primeira coisa que você deve considerar é onde ficar. A respeito deste ponto, uma das primeiras opções que você verá é o Salinas Maragogi, que é provavelmente um dos mais exclusivos e impressionantes all-inclusive de todo o Brasil.

Onde posso ficar em Maragogi?

Esta cidade cheia de praias e belezas naturais únicas, está mais do que pronta para receber todos os tipos de viajantes. Há famílias inteiras, grupos de amigos, casais em lua-de-mel, ou mesmo aqueles em viagem de negócios que estão na cidade apenas por alguns dias. Para todos eles, há lugar em Maragogi.

Para aqueles que desejam viver uma experiência única, o Salinas Maragogi All Inclusive Resort é uma opção que deve ser considerada. Basta olhar as fotos do hotel para perceber as possibilidades e serviços que ele oferece: piscinas dentro do resort, acesso exclusivo à praia, bares e restaurantes, lobbies e áreas comuns, entre outros.

Este resort é ideal para aqueles que viajam com crianças pequenas. Devido às diferentes atividades organizadas dentro do hotel, além da segurança que ali existe, as crianças podem brincar livremente dentro das instalações, participar do clube infantil ou se divertir na sala de jogos. Tudo isso enquanto os pais relaxam, com uma bebida na mão, sob um dos guarda-sóis e espreguiçadeiras oferecidas pelo resort.

Caso esta opção ultrapasse as possibilidades orçamentárias que você tem para a viagem, existem alternativas mais baratas que também têm todos os serviços necessários para poder curtir umas férias exatamente como você merece. A Pousada dos Jangadeiros, por exemplo, localizada de frente para uma das praias de Maragogi, ou o Hotel Praia Dourada, também próximo à praia de Burgalhau.

Estes dois últimos hotéis possuem instalações e serviços de primeira classe, o que permitirá a você e seus acompanhantes relaxar diante de uma das mais belas praias do Brasil.

O que você se pode fazer em Maragogi?

Uma vez resolvidas as hospedagens, a única coisa que resta fazer é ver como preencher cada um dos dias que nesta cidade, popularmente conhecida como o Caribe brasileiro. Sempre recomendamos ter vários dias para visitar, a fim de poder percorrer o litoral que este destino especial oferece aos seus visitantes com tranquilidade.

Sem dúvida, as praias merecem ser desfrutadas. Como já foi dito, as costas de Maragogi têm cores únicas, similares às dos países localizados na América Central, com areia branca e fina, água calma, morna e transparente, o que permite vislumbrar diferentes formações rochosas, assim como toda a flora e fauna marinha que se aproxima das margens.

Muitas destas praias oferecem a possibilidade de fazer mergulho e snorkel por uma pequena taxa. Se você é uma dessas pessoas que se maravilham com as surpresas da vida aquática e selvagem, não há dúvida de que qualquer uma dessas atividades é a ideal. Como a água é profundamente transparente, há muito o que observar e você poderá fazê-lo com um guia que o acompanhará para se sentir seguro.

Além disso, nos arredores da cidade há diferentes passeios para que aqueles que visitam Maragogi sem um veículo possam visitar o maior número de praias. As diferenças entre cada uma delas só podem ser apreciadas se reservar um tempo para andar, visitar e fazer um passeio. Não há experiência mais relaxante do que caminhar na areia macia, com o mar molhando seus pés e o sol batendo no horizonte.

E se você se cansar da praia, se tiver passado o dia todo sob o sol e preferir relaxar longe da areia e do sal do mar, Maragogi também tem outra série de atrações que você deve considerar antes de viajar ou durante sua estadia neste destino.

Uma de suas vantagens é a ampla oferta gastronômica. Ao caminhar pela parte urbana da cidade, você poderá vislumbrar as diferentes opções de comida e bebida para optar de acordo aos seus gostos e desejos. Sendo um destino escolhido por pessoas do mundo todo, esta mistura cultural e de diversas nacionalidades é responsável pela instalação de bares e restaurantes com pratos típicos de diferentes regiões. Se você gosta de experimentar algo novo e exótico, Maragogi é para você.

Entre os muitos restaurantes que encontrará na cidade estão Burgalhau, Sensei Burger e Odoia Maragogi. Cada um deles tem um cardápio extremamente diversificado e atraente, portanto todos poderão escolher o prato que mais gostarem.