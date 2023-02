Reprodução/MTur

Já estão abertas as inscrições para o Curso em Autismo e Inclusão direcionado exclusivamente para profissionais de turismo. A qualificação é realizada de forma gratuita em parceria com a instituição Incluir Treinamentos e Certificação. Os estudos serão realizados na modalidade de ensino à distância (EAD) e as vagas são limitadas, contando com duas turmas com 40 vagas disponíveis para cada uma. No ato da inscrição, será necessário enviar comprovante de atuação na área de turismo. Clique AQUI para se inscrever.

A carga horária do curso é de 20h. As aulas, que começam em 1º de março e terminam dia 19 de abril, serão transmitidas ao vivo todas as quartas-feiras. O conteúdo gravado ficará disponível na plataforma.

A qualificação envolverá temas como: acessibilidade e inclusão no turismo; excelência em atendimento de inclusão; introdução ao transtorno do espectro autista (TEA); vivência e conscientização; explicando o autismo para outras pessoas; transtorno do processamento sensorial; prevenção de comportamentos inadequados baseado em análise do comportamento aplicado; e viagens com crianças com TEA e como ser uma empresa amiga do autista.

INCLUSÃO – Tornar o turismo mais acessível e inclusivo é uma das metas prioritárias do plano de ação de 100 dias de governo, divulgado no início do mês pela ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Dividido em cinco eixos de atuação – diálogo; sustentabilidade e mudanças climáticas; carnaval; estruturação de destinos; e passagens aérea – o plano traz projetos que buscam reestruturar e fortalecer a atividade turística no país.

“Trabalhar pela inclusão é uma bandeira que levo na minha vida. Esse curso deve possibilitar que o profissional de turismo ofereça um cuidado adequado, atendendo às necessidades especiais de cada viajante. Afinal, todos devem experimentar o turismo de forma completa”, afirmou a ministra.

Ao concluir o curso, além do certificado de conclusão, o profissional de turismo terá o selo profissional amigo do autista. “Essa capacitação é muito potente porque esses profissionais serão capacitados e também atuarão como multiplicadores rumo a um turismo mais inclusivo, e consequentemente, mais atrativo para os visitantes”, finaliza Daniela Carneiro.