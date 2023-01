Imagem ilustrativa/Divulgação

Pela primeira vez na história motociclistas de um Globo da Morte irão fazer manobras radicais a mais de 50 metros de altura. A apresentação vai ser nesta quarta-feira, 04 de janeiro, no topo do maior painel de LED em Rooftop da América Latina, o Floripa Square, que fica junto à Avenida Beira-mar Continental, em Florianópolis (SC).

Com show ousado e impressionante, o Mirage Circus vai tentar estabelecer o recorde mundial no Guinness Book, de uma apresentação de Globo da Morte mais alta do mundo. Vão ser pelo menos três tentativas com até quatro motociclistas. O evento vai marcar o lançamento do circo do ator Marcos Frota, em Florianópolis, que escolheu a capital catarinense para iniciar 2023.

Quem estiver na Avenida Beira-mar Continental, uma das principais vias da cidade, pode ouvir os motores roncando no alto e acompanhar toda a apresentação ao vivo a partir da Megatela de 350 metros quadrados. Além disso, o Mirage Circus e o Floripa Square, pelo canal Desafio nas Alturas, transmitirão ao vivo pelas redes sociais para levar ao mundo a tentativa de estabelecer o recorde mundial.

“Acreditamos que será mais um marco para Florianópolis. A cidade que já é destaque em empreendedorismo e tecnologia, vai ser ainda mais conhecida pela capital que inova e recebe grandes eventos. O lançamento do Mirage Circus com o Globo da Morte no Rooftop do Floripa Square vai impactar a cidade, e surpreender o público de todo o Brasil e até do mundo com os conteúdos que vão ser produzidos no dia e reverberar pela internet”, ressalta Valton Werner Jr, CEO do Floripa Square.