Rafa Kondlatsch / Itaipu Binacional

O Complexo Turístico de Itaipu (CTI), que concentra todos os atrativos da margem brasileira da usina, recebeu 12.443 visitantes durante o feriado prolongado de carnaval, entre os dias 18 e 21 de fevereiro. O número foi 24,43% maior que a expectativa, fixada em 10 mil pessoas para o período. Com a marca, Itaipu volta a registrar movimento próximo ao ano de 2020, último antes da pandemia, quando os atrativos receberam 14.185 visitantes.

De acordo com o gerente geral do CTI, Yuri Benites, alguns fatores contribuíram para o bom resultado, como a ampliação de horários disponíveis para os passeios e a abertura do Refúgio Biológico Bela Vista também na terça-feira, dia 21. Além disso, houve movimento de turistas acima do normal na cidade como um todo, visto que outras atrações, como o Parque Nacional, também anunciaram desempenho acima do esperado.

Segundo a gerente de negócios do CTI, Silvana Gomes, esses dados positivos no turismo de Foz demonstram uma recuperação e projeção de crescimento do setor em 2023, especialmente pelo número de feriados prolongados previstos para os próximos meses.

Vertedouro colaborou

E quem passou pela Itaipu no domingo (19) pôde apreciar ainda mais uma atração especial. Depois de 7 anos o vertedouro voltou a ter duas calhas com abertura simultânea, modificando a paisagem para a alegria dos turistas. A vazão chegou a mais de 12 milhões de litros por segundo, volume equivalente a oito vezes a média das Cataratas do Iguaçu.

“Isso aqui é espetacular, uma oportunidade única, é sempre maravilhoso”, ressaltou Valdecir de Oliveira, que é de Foz do Iguaçu e trabalhou na usina em 1998 em um projeto de iniciação ao trabalho para jovens. Ele contou que aproveitou a abertura do vertedouro para mostrar a binacional para a esposa e para a filha.

Já Carmen Fimi, de Sorriso (MT), disse ter ficado encantada com a imagem. “Estou emocionada, é a primeira vez que vim aqui na Itaipu e já encontrei as comportas abertas”. Ela estava acompanhada da irmã, Doraci Vargas, que mora em Foz, mas nunca havia visto o vertedouro aberto. “Eu falei que ela é uma privilegiada”, brincou.

A segunda calha já foi fechada, mas o vertedouro segue aberto até pelo menos o final deste mês de fevereiro, então ainda é possível apreciar a paisagem diferenciada na binacional. A Visita Panorâmica, que leva ao vertedouro, ocorre todos os dias, das 8h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.turismoitaipu.com.br, pelo telefone (45) 3576-7000 e ou via WhatsApp, por meio do (45) 99131-9119.