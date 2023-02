Imagem ilustrativa (Franklin de Freitas)

O movimento de embarques na Rodoviária no feriado de Carnaval superou as expectativas e cresceu 33% em relação a 2022. Segundo balanço do terminal, foram 36,5 mil passageiros no período, mais que os 27,4 mil no feriado do ano passado.

O número ficou 20% acima do esperado para o Carnaval desse ano. A previsão inicial era que 30,5 mil pessoas deixassem Curitiba para aproveitar o feriadão

“Tivemos um movimento surpreendente, considerando principalmente os problemas nas estradas, com quedas de barreira e bloqueios”, lembrou Élcio dos Anjos, administrador da Rodoviária.

O Litoral do Paraná foi o principal destino dos foliões, com 35% dos embarques. O interior do Paraná veio em segundo lugar, com 25%, seguido por Santa Catarina (20%), São Paulo (15%) e outros (5%).

Élcio dos Anjos lembra que nessa temporada de verão, a primeira sem o impacto da pandemia depois de dois anos de restrições, a Rodoviária registrou 161 mil embarques entre 20 de dezembro e 22 de fevereiro para as praias do Paraná e Santa Catarina e cidades como Antonina, Morretes e Florianópolis.