Freepik

O Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-PR), lança novas vagas para qualificação em cursos voltados para a área da gastronomia. São 5 cursos que, juntos, totalizam 809 vagas gratuitas. As inscrições já estão disponíveis e ficarão abertas até o dia 11 de maio.

Os cursos são realizados totalmente na modalidade à distância (EaD) e as vagas podem esgotar rapidamente. Clique AQUI e faça sua inscrição.

Os interessados devem se atentar aos pré-requisitos estabelecidos na hora da inscrição. Para todos os cursos é necessário ter acima de 16 anos, no entanto, somente o curso “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos” é destinado para maiores de 18 anos. Para facilitar o processo de inscrição, tenha em mãos documento de identificação como CPF e RG.

“Nossa gastronomia é reconhecida no mundo inteiro e é um dos quesitos que atraem turistas estrangeiros. Investir em capacitação significa desenvolver ainda mais esse segmento. Nesta gestão, ampliar a oferta de cursos de qualificação para profissionais que atuam no turismo é uma prioridade”, afirmou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Os cursos, com carga horária de 20 horas disponíveis são: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos – PSG (155 vagas para os estados: AM, BA, MA, MS, MT, PR e RJ); Cozinha Brasileira – PSG (121 vagas para os estados: BA, ES, MT, PR e RJ); Cozinha Internacional – PSG (90 vagas para os estados: BA, ES, MT, PR e SE); Cozinha Japonesa – PSG (139 vagas para os estados: BA, ES, MT, PR e RJ) e Sustentabilidade Aplicada à Cozinha – PSG (304 vagas para os estados: AM, BA, ES, MA, MG, MS, MT, PR, RJ e SE).

A qualificação tem o objetivo de promover conhecimentos e técnicas para o preparo de diversos pratos típicos da culinária brasileira, internacional e japonesa, além de possibilitar a conscientização para práticas sustentáveis na cozinha e atualizar os profissionais sobre a prática de manipulação de alimentos nas questões referentes à higiene pessoal.

RESULTADOS – Após os primeiros 100 dias de governo, o Ministério do Turismo obteve grandes conquistas na área de qualificação, traçando parcerias com instituições públicas e privadas. A Pasta conseguiu alcançar maiores ofertas de qualificação e dedicar mais vagas para os estados brasileiros, proporcionando avanços e melhores profissionais para o setor do turismo. Clique AQUI para saber mais.