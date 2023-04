Parque Estadual do Monge, Lapa. Foto: Governo do Estado do Paraná

2023 está recheado de feriados, mas muitos deles são curtos. Um exemplo é o feriado de Tiradentes, que começa nesta sexta-feira (21). Mesmo prolongado, terá até três dias de folga (diferente de outros como o Dia da Independência, Corpus Christi e Finados, com a possibilidade de até quatro dias de descanso). Por isso, muitas famílias de Curitiba e Região Metropolitana preferem passar os dias do feriadão sem grandes viagens. Desta forma, passeios dentro da Grande Curitiba podem ser aproveitados neste feriado sem muito deslocamento. Abaixo estão sete dicas de locais para curtir os dias de folga nas cidades da região e na capital, para aproveitar passeios e a gastronomia. Confira.

1 – Colônia Murici (São José dos Pinhais)

Na maior cidade da região metropolitana, depois da capital, além de parques e praças na área urbana, tem possui área rural com diversas colônias marcadas pela presença de povos de outros países e seus descendentes. Uma delas é a Colônia Murici, caracterizada pela cultura polonesa. A região conta com chácaras de lazer e eventos, pesque-pague, restaurantes, cafés coloniais, vinícola, casa de shows e loja de artesanatos. Os turistas ainda podem encontrar produtos orgânicos e coloniais à venda para levar para casa um pouco do que é produzido no local.

Serviço: A Colônia Murici fica a cerca de 24 quilômetros do centro de Curitiba e a 10 quilômetros do centro de São José dos Pinhais. O acesso é feito pela BR-277 ou pela Avenida Comendador Franco, com ligação pela Alameda Arpo e pela Rua Dr. Murici.

2 – Gastrobar Choripan

Se bater aquela fome durante o feriado e nos passeios, a opção é visitar uma das unidades do gastrobar Choripan, uma franquia de lanches inspirados na culinária da Argentina e de outros países da América do Sul. A rede conta com lanches choripan, os famosos pães com linguiça, inspirados nas iguarias vendidas nas ruas de Buenos Aires e de outras cidades da Argentina e outros países vizinhos ao Brasil. No cardápio estão também empanadas e alfajores, outras comidas típicas da região.

As linguiças frescais do Choripan, feitas em charcutaria própria, podem ainda ser servidas como porções com batatas fritas (as Choripapas) ou como prato da casa com acompanhamentos. No cardápio de bebidas, o chope pilsen Chucho Perro é exclusivo da rede, que ainda conta com o gin Hambre de Colores (servido em diferentes drinks) e a Cachambu, a cachaça de Jambu do Choripan. Além do que o cardápio oferece, o Choripan é pet friendly e conta com área externa para os clientes curtirem uma tarde de folga com amigos em meio a latinidade e à cultura presentes nas unidades.

Unidades do Choripan em Curitiba

Tapajós

Endereço: Rua Tapajós, 30 – São Francisco, Curitiba

Horários: terça, quarta e quinta, das 17h às 23h; sexta, das 17h às 00h; sábado, das 15h às 00h; e domingo, das 12h às 22h30. Fechado na segunda.

Instagram: @choripan.tapajos

Getúlio

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3777 – Água Verde, Curitiba

Horários: terça, quarta e quinta, das 17h30 às 23h; sexta, das 16h30 às 00h; sábado, das 14h30 às 00h; e domingo, das 14h30 às 21h45. Fechado na segunda.

Instagram: @choripan.getulio

Champagnat

Endereço: Rua Fernando Simas, 388 – Curitiba

Horários: segunda a quinta, das 18h às 23h; sexta, das 17h30 às 00h; sábado, das 15h às 00h; e domingo, das 15h às 22h30.

Instagram: @choripan.champagnatt

Ahú

Endereço: Rua Fernando Simas, 388 – Curitiba

Horários: terça a quinta, das 17h30 às 23h; sexta, das 16h30 às 00h; sábado, das 14h30 às 00h; e domingo, das 14h30 às 22h00. Fechado na segunda.

Instagram: @choripanahu

3 – Vale da Música (Curitiba)

Um complexo turístico e cultural: este é o Vale da Música, festival permanente de música instrumental localizado na Ópera de Arame. O espaço já é parada obrigatória para os turistas e oferece programação diariamente também para quem quer passear na capital durante um feriado como o de Tiradentes. E nos dias 22 e 23 de abril deste ano o Vale da Música terá uma programação especial dedicada a um dos mais tradicionais ritmos brasileiros: o choro. No espaço, além de curtir uma boa comida no Restaurante Ópera Arte ouvindo o melhor da música instrumental no Palco Flutuante, que fica em meio ao lago da Ópera, é possível também visitar as três exposições que estão no local. A primeira delas é a mostra “Do Ritmo ao Algoritmo”, que reconta a história da música e traz 15 painéis gigantes, deixando o espaço ainda mais belo. A mostra é feita em tecidos com mais de 10 metros de altura, pendurados no alto do teatro, que ficarão expostos até o final do ano. A outra exposição é o Ciclo de Exposições “Afetos Urbanos e Cidades Possíveis”, que desde o início de 2022 vem reunindo artistas locais contemporâneos e traz olhares diversos sobre a cidade de Curitiba. Por fim, os amantes de arte poderão visitar a exposição “O Curso das Coisas”, que possibilita uma reflexão sobre a relação entre natureza e arte, em que doze artistas participam com obras que vão da fotografia ao vídeo e instalações e performances. As obras percorrem a trilha do teatro, proporcionando uma experiência sensorial para os visitantes.

Valor para entrada no Vale da Música: R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto. Às quartas-feiras, moradores de Curitiba que comprovarem residência têm entrada gratuita (exceto feriados).



Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches.

Mais informações: @festivalvaledamusica

4 – Parque Passaúna (Curitiba)

Localizado a 12 quilômetros do centro de Curitiba, no bairro Augusta, o parque fica às margens da Represa Passaúna. O visitante pode encontrar mata preservada, que integra a Área de Preservação Ambiental do Passaúna. O parque conta com trilha ecológica, cancha de areia, playground, pontes e estacionamentos. No passeio, é possível visitar o mirante, localizado em um morro dentro do parque, a 60 metros acima do nível do lago. No topo, os visitantes podem ter uma vista privilegiada da represa e da cidade vizinha, Campo Largo. Neste ponto, é possível ver as chaminés das antigas olarias que funcionavam na região. O visitante também encontra uma prainha no lago. Mas atenção: é proibido nadar no local.

Endereço: Rua Eduardo Sprada (final da via) – Augusta, Curitiba – PR

Horário de funcionamento: das 6h às 19h, de segunda-feira a domingo

5 – Parque Municipal da Uva (Colombo)

Outra atração na Região Metropolitana de Curitiba, o parque, também conhecido como Bosque da Uva, oferece trilha e local para caminhada, que proporcionam contato com mata preservada, além de tanque para pesca e playground. A área possui uma casa colonial para visitação: trata-se do Memorial do Imigrante Italiano, também conhecido como Casa Eugênio Mottin, uma referência à colonização italiana no município. Outra opção para conhecer no parque é o Museu Municipal Cristóforo Colombo. Os visitantes contam ainda com lanchonete, churrasqueiras, banheiro, estacionamento e acessibilidade para pessoas com deficiência.

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Centro, Colombo – PR

Horário de funcionamento: aberto 24 horas, de segunda-feira a domingo

6 – Parque Newton Puppi (Campo Largo)

Antigamente chamado de Parque Cambuí, o Parque Newton Puppi está localizado em uma das áreas de ocupação mais antiga da cidade de Campo Largo. No local foram construídos os primeiros engenhos hidráulicos para beneficiamento de erva-mate, com uso da área do Rio Castelhano. A atração é ideal para quem busca a prática esportiva no feriado, pois conta com quadras de vôlei, basquete, futebol, vôlei de areia, tênis, entre outros. Além disso, a ciclovia e a pista de caminhada foram recentemente reformadas e ganharam iluminação em Led e sinalização viária. O parque também possui banheiros públicos e estacionamento para carros e ônibus de turismo. No parque está localizado um antigo casarão histórico, que foi reformado em 2020 e no qual funcionam alguns serviços públicos da prefeitura.

Endereço: R. da Subestação de Enologia, 1444 – Vila Bancária, Campo Largo – PR

Horário de funcionamento: aberto 24 horas, de segunda-feira a domingo

7 – Parque Estadual do Monge (Lapa)

Contato com a natureza e turismo religioso no mesmo lugar. O Parque Estadual do Monge é o lugar onde viveu o monge José Maria em 1847, em uma gruta. O religioso se dedicava ao estudo das plantas, medicava enfermos, realizava profecias e fazia orações. Com isso, o local permanece como destino de peregrinos. Além disso, possui vegetação preservada, quedas d’água e um mirante, com estrutura em concreto e piso em deck de madeira ecológica. O mirante está ligado à gruta onde viveu o monge por uma escada. No parque os visitantes ainda podem conhecer a Pedra Partida, uma formação geológica que possui uma fenda devido ao desgaste ao longo de milhares de anos. A pedra está ligada à gruta por meio de uma trilha. O parque também possui uma estátua de Cristo.

Endereço: Av. Getúlio Vargas, s/n – Zona Rural, Lapa – PR

Acesso pela BR-476 (Rodovia do Xisto). No perímetro urbano da Lapa, o acesso é pela Avenida Getúlio Vargas.

Horário de funcionamento: atendimento das 8h às 17h, de segunda-feira a domingo.