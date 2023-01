Lucilia Guimarães/SMCS

Férias e janeiro combinam com explorar ou redescobrir atrações de Curitiba. Mas moradores e turistas, muitas vezes, têm dificuldade de saber o que abre nas segundas-feiras. A boa notícia é que várias atrações da capital funcionam no primeiro dia útil da semana e podem ser conferidas no guia Curta Curitiba Até Segunda, disponível no portal do Instituto Municipal de Turismo, órgão ligado à Prefeitura da capital.

ACESSE AQUI o guia Curta Curitiba Até Segunda.

“Os parques e o Jardim Botânico estão sempre abertos, mas há outras opções, como museus, centros culturais e bibliotecas”, convida Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo.

Um dos espaços turísticos que abrem na segunda-feira é o nostálgico Bondinho da Rua XV de Novembro, no Centro. Restaurado pela Prefeitura em 2018, o cartão-postal é atração turística do calçadão desde 1973. O local retomou as atividades como Bondinho da Leitura, ponto para empréstimo gratuito de livros e atividades de incentivo à leitura da Fundação Cultural de Curitiba.

Além do Bondinho da Rua XV, também fazem parte do guia atrações como os espaços culturais Casa da Memória, Museu Claretiano, Capela Santa Maria, Casa Hoffmann, Memorial Árabe, Museu de Arte Indígena, Museu da Vida – Memorial Dra. Zilda Arns, Museu de Justiça do Paraná, Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Museu do Holocausto (com agendamento).

Além disso, é possível conhecer a Rua 24 Horas, Conservatório de MPB e Biblioteca Pública do Paraná.

Entre os espaços verdes de Curitiba, só não abrem na segunda-feira estão Passeio Público, Bosque Reinhard Maack (apenas nos fins de semana para o público em geral) e Zoológico.