Canal do Varadouro/ (SETI)

O Canal do Varadouro, localizado na divisa entre Paraná e São Paulo, contará agora com ações conjuntas dos governos de ambos os estados para a melhoria da qualidade na prestação de serviços, visando o aumento do fluxo turístico, o crescimento econômico e geração de empregos na região.

O protocolo de intenções foi assinado nesta quinta-feira (2) à noite pelos secretários de turismo paranaense, Marcio Nunes, e paulista, Roberto de Lucena. Também participam do encontro os novos diretores da Setu-PR, Camila Aragão, Fábio Skraba e Marcelo Martini.

O acordo foi firmado no Rio de Janeiro, onde está sendo realizada a 7ª Reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), com a participação de governadores e secretários.

De acordo com o documento, os estados se comprometem a trocar informações técnicas ligadas ao turismo, infraestrutura, meio ambiente, logística e transporte da região, para então traçar projetos conjuntos. Prevê, também, a realização de reuniões periódicas para acompanhamento e implementação das ações propostas.

“É um pontapé inicial para começarmos a fomentar de verdade o turismo ali na região, haja visto que o canal é utilizado hoje somente para fins esportivos e turísticos, mas há pouca infraestrutura para receber os visitantes”, destacou Nunes. “É uma área muito bonita e essa união de esforços certamente ajudará a incrementar o turismo na divisa entre Paraná e São Paulo”.

HISTÓRIA – O Varadouro é um canal artificial que começou a ser aberto pelos moradores do Litoral em 1820, à base de pás e enxadas. A abertura era uma necessidade das comunidades de Paranaguá (PR) e Cananéia (SP) – os moradores e comerciantes precisavam dessa via de acesso para o transporte de produtos e de passageiros.

No início da década de 1950 aconteceram algumas obras de iniciativa governamental, dando forma definitiva à a passagem, inaugurada em 1952. O Canal do Varadouro tem aproximadamente seis quilômetros de extensão e a abertura dele deu origem à Ilha de Superagui, pertencente ao município de Guaraqueçaba.