(Het Dorp/AEN)

O segundo Boletim de Dados Turísticos de 2023 da Secretaria estadual do Turismo (Setu-PR) traz um levantamento com o número de visitantes nos principais atrativos turísticos do Estado nos últimos quatro anos. Em 2022, de acordo com o documento, houve um crescimento exponencial no volume de turistas no comparativo a 2021. E, de maneira geral, os números confirmam a crescente retomada do setor no pós-pandemia, com perspectivas de superação dos números anteriores à crise sanitária.

No ano passado, o Parque Nacional do Iguaçu foi novamente o principal atrativo do Paraná, com 1.434.308 visitantes. O número é 118% maior do que o registrado em 2021 (655 mil), mas ainda abaixo dos patamares pré-pandemia (em 2019, foram 2 milhões de visitantes, recorde histórico).

Criado em 1939 e situado em Foz do Iguaçu, no Oeste, o parque é um Patrimônio Mundial Natural classificado pela Unesco. Com área de quase 200 mil hectares, é a maior reserva remanescente de Mata Atlântica da região e tem como principal atração turística as Cataratas do Iguaçu, eleitas em 2011 como uma das Sete Maravilhas da Natureza.

O parque também protege riquíssima biodiversidade da fauna e flora brasileiras, algumas delas ameaçadas de extinção como a onça-pintada e o jacaré de papo amarelo.

Em 2022, o parque foi novamente concedido à iniciativa privada por mais 30 anos. De acordo com o estudo de potencial realizado pela União para o processo de licitação, a estimativa é de atingir um patamar de 4 milhões de visitantes até o final da concessão – mais que o dobro do atual.

“Esta foi a maior concessão de um parque da história do Brasil. A disputa acirrada demonstra a grandeza e o potencial turístico do Paraná, que atrai ano a ano grandes investimentos no setor. Precisamos aproveitar todo esse interesse internacional em Foz para estender a permanência dos turistas no Estado e estimulá-los a conhecer também outras regiões”, avalia o secretário do Turismo, Marcio Nunes.

O segundo atrativo com maior número de visitantes em 2022 também é de Foz do Iguaçu: o Parque das Aves registrou a presença de 693.833 pessoas em 2022 – um crescimento de 98% em relação a 2021 (349.663). Em 2019, 936.673 pessoas estiveram no local.

Em seguida, aparece a Linha Turismo de Curitiba, com 656.554 passageiros em 2022. Além do crescimento de 140% em relação a 2021 (273.446 ), o número é também superior aos níveis pré-pandemia (em 2019, foram 557 mil passageiros).

“Foz é nosso principal destino de turistas estrangeiros, enquanto Curitiba atrai mais visitantes do Interior do Paraná e de estados vizinhos. Esse turismo interno reagiu mais rápido ao fim da pandemia. As pessoas optaram por viagens mais curtas, muitas vezes deslocando-se no próprio veículo. Somente agora o turismo internacional está voltando à normalidade”, analisa o secretário.

Na sequência, no ranking de 2022, aparecem Itaipu Binacional (418.819 turistas), Marco das Três Fronteiras (421.559), Museu Oscar Niemeyer (358.970), Torre Panorâmica de Curitiba (82.912) e Parque Estadual Vila Velha (71.137).

ESTATÍSTICAS – A nova Secretaria do Turismo do Paraná (Setu-PR) está publicando uma série de levantamentos temáticos que vão ajudar na criação e orientação de políticas públicas para o setor no Paraná. Segundo o diretor de Gestão, Sustentabilidade e Inteligência Turística da Setu-PR, Marcelo Martini, são documentos elaborados com base nas estatísticas já existentes e monitoradas nos últimos anos. O objetivo é consolidar e ampliar esses estudos para as próximas edições, além de incorporar novos levantamentos.

“A análise de dados atualizados e séries históricas é fundamental para a implantação de políticas públicas no setor, com segurança e celeridade”, explica.