O Complexo Turístico do Mega Rocio, em Paranaguá, será palco de quinta edição do Fórum de Turismo Religioso, nos dias 15, 16 e 17 de março, e terá uma extensa programação, além da tradicional Feira de Produtos Religiosos Regionais, na qual será possível adquirir artesanato religioso das 19 Regiões Turísticas do Paraná.

O Fórum reunirá profissionais envolvidos com o setor – entre destinos, iniciativa pública e privada, agentes de viagens e representantes de instituições religiosas diversas, entre outros. De 15 a 17 deste mês, será promovido a troca de experiências e conhecimentos entre especialistas em Turismo Religioso do Paraná, de diversos estados do país e do exterior.

O evento tem como objetivo contribuir para qualificação do Turismo Religioso no Paraná, valorizando o patrimônio histórico-cultural e buscando incrementar o fluxo de visitantes e a economia local, regional e estadual, além de congregar os municípios e demais atores do segmento.

Neste ano de 2023, a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, (Secultur), o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, a Adetur Litoral e o Convention Visitors Bureau Litoral trabalham em conjunto para engrandecer o evento.

Paranaguá tem forte vocação no segmento de turismo religioso, já que abriga o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná, além de ter igrejas históricas e pluralidade religiosa.

PROGRAMAÇÃO:

15/03/2023 (QUARTA-FEIRA)

19h00– Credenciamento e Recepção

19h30 – Solenidade de Abertura

16/03/2023 (QUINTA-FEIRA)

9h00 – Boas Vindas

9h10 – Painel Turismo Religioso – Destaque

Circuito Religioso Canção Nova – Campos Alegria

Prof. Paulo Bassani – Programa de Carbonização dos Resíduos e Cultura Sustentável

Prof. Nicola Martorano – Transformação Tecnológica e Inovação no setor de Água e Saneamento

10h10 – Pitchs do Turismo Religioso no Paraná

Rota da Fé – PR – Caminho Iniciático de Santiago de Compostela

Caminho das Igrejas Coloniais do Litoral do Paraná

Mesquita Omar Ibn Al-Khattab – Foz do Iguaçu

Evento Marcha para Jesus Curitiba

Juranda – Cidade do Milagre

Rota da Medalha Milagrosa – PR

11h10 Painel Turismo Religioso – Produtos

Domus Operadora / Libermundo Peregrinos

Santuário São Miguel Arcanjo

14h00 – Projeto de Experiência Turística do Turismo Religioso do Paraná

Caminho de São Miguel – Prudentópolis – PR

14h40 – Painel Turismo Religioso – Estruturação de Destinos

1° Caminho Jesus de Santas Chagas – Borrazópolis – PR

2° Caminho Jesus de Santas Chagas – Ivaiporã – PR

Lunardelli – PR – Capital da Fé / Rota do Rosário – PR

16h10 – Projeto Conheça seu Atrativo Religioso – Sesc PR

16h30 – Apresentação das opções de passeios dos receptivos locais

16h40 – Coffee Break e Network

17h00 – Visitação à feira de Produtos Locais

17/03/2023 (SEXTA-FEIRA)

8h00– Recepção e boas vindas

8h25 – Pitchs do Turismo Religioso no Paraná

Caminho do Monge – Campo Tenente – PR

Santuário da Divina Misericórdia – Curitiba

Evento Corpus Christi Curitiba

Turismo Religioso de Apucarana

Santuário de Fé Espirita Reino de Baluaê – Terra Roxa

Turismo Religioso de Manoel Ribas

Museu Egípcio da Ordem Rosacruz

9h30 Painel Turismo Religioso – Case Nacional

Igreja do Bonfim – Salvador-BA

10h20 Painel Turismo Religioso – Case Internacional

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe – México

11h10 – Facilitando Destinos Religiosos – Secretaria de Turismo do Paraná

11h30 – Apresentação Artística – Coral Indígena

11h50 – Agradecimentos e convite para os receptivos locais

12h 00- Livre para almoço e passeios por adesão

As inscrições podem ser feitas através do link: https://www.sympla.com.br/…/5-forum-paranaense…/1872048