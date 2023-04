Nilmar Fernando

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 25.204 visitantes durante os três dias de feriadão prolongado de Tiradentes, 21 a 23 de abril (sexta-feira a domingo). O dia de maior visitação foi o sábado, 22 de abril, quando 10.149 pessoas estiveram na unidade de conservação.

O último ano com três dias neste mesmo feriado foi 2019 e trouxe 30.547 turistas. A data juntou Sexta-Feira Santa e Tiradentes, no domingo, no melhor ano de visitação anterior à pandemia. O feriado de Tiradentes de 2023 teve uma procura próxima a de 2022, com 24.297 visitantes, porém em 2022 o feriadão foi em quatro dias, enquanto em 2023 foram três.

Os brasileiros representam 79% da visitação total, com 19.972 pessoas. O estado que mais visitou foi Paraná, seguido de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Ceará, Acre e Espírito Santo.

A palavra dos visitantes – Leandro Albino ficou encantado com a experiência. “Lugar indescritível pra apreciar essas maravilhas. Caminhamos e encontramos vários mirantes, cada um com a sua beleza. Ao se aproximar do final é a melhor parte, quando há a passarela bem pertinho das quedas.”

Quem fez todos os passeios do parque e amou foi a Íris Floriano. “Lindo demais, uma experiência incrível. Fiz os passeios de barco e helicóptero também. Se você puder fazer os dois, faça, pois um não anula o outro e complementa a visita, são visões diferentes da mesma maravilha.”

O visitante Leandro Farias recomenda o passeio e irá retornar. “Uma experiência única! O visual é impressionante, muito lindo mesmo. O parque está bem estruturado, supera bastante outros parques no país. Ficamos bastante tempo no parque apreciando e não correndo para fazer tudo.”

Outro apaixonado pelo Patrimônio Mundial Natural é Carlos Ribeiro. “Um passeio excelente e visão espetacular das Cataratas do Iguaçu. Deixo meu elogio ao serviço contínuo de ótimos ônibus, que nos levam da entrada até bem perto das Cataratas por estrada asfaltada.”

Urbia Cataratas S.A. – Juntas, as duas principais concessionárias de parques nacionais do país formaram a Urbia Cataratas S.A., somando experiência em gestão, grandes projetos de engenharia, além da expertise em educação ambiental e sustentabilidade. A concessionária do Parque Nacional do Iguaçu está implementando um projeto robusto, moderno, inspirado nas melhores referências mundiais para encantar ainda mais os visitantes do Parque Nacional do Iguaçu e promover o desenvolvimento econômico da região.

Ingressos antecipados e on-line – Para visitar o parque é necessário adquirir o ingresso pelo site oficial, exclusivamente on-line (www.cataratasdoiguacu.com.br/ingressos), com escolha do dia e horário para o passeio. Os ingressos são limitados.

O visitante que tiver dúvidas e desejar saber outras informações sobre a visita turística pode entrar em contato pela Central de Atendimento ao Visitante no WhatsApp: +55 45 3521 4438.