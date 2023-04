Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa/PR, a uma hora de Curitiba, inaugurou uma nova operação gastronômica. Tradicional em Ponta Grossa, o estabelecimento que inicia as operações é o Bosque das Araras, que funciona na cidade desde 2018, na Colônia Dona Luíza, e assume quatro pontos de atendimento dentro do Parque.

De acordo com o proprietário dos estabelecimentos, o administrador Bruno Montes, a expectativa é surpreender o público que visita o parque. “Queremos fazer da gastronomia um grande atrativo para que cada vez mais turistas visitem o parque e tenham mais conhecimento da cultura da região. Além de fazer com que o pontagrossense tenha o costume de incluir um almoço e um passeio no parque na sua programação”, afirma.

Para todos os paladares

Para quem busca refeições rápidas, porém robustas para recuperar as energias durante o passeio, a opção é o Bosque Express, que tem em seu cardápio café da manhã e da tarde: lanches, salgados (fritos e assados), tortas (doces e salgadas), café, suco, além de servir pratos executivos e também lanches para o almoço, destaque para os hambúrgueres artesanais: angus, costela e cordeiro.

O Bosque Furnas oferece opções diferenciadas, como açaí artesanal, sanduíches naturais e bebidas.

As duas operações funcionam de quarta a segunda-feira.

Nos fins de semana e feriados, o visitante pode experimentar a gastronomia sem igual do Bosque Lagoa Dourada, que opera no estilo café, oferecendo salgados (assados e fritos), tortas (doces e salgadas) e bebidas.

Também aos fins de semana e feriados, o destaque fica por conta do Restaurante Bosque Vila Velha que possui um cardápio completo, em que o prato principal é a alcatra no espeto, prato típico da região. Além disso, o churrasco, com a carne escolhida pelo cliente, faz sucesso entre os frequentadores. As opções são: alcatra, ancho, picanha, mignon ou picanha suína, acompanhados por arroz, feijão, salada, maionese, polenta frita, farofa e nhoque frito ao molho Alfredo. Como sobremesa, há opções de tortas e pudim de leite. Já as bebidas contemplam refrigerante, água, suco, cervejas e drinks diversos.

“Acreditamos que o Parque Vila Velha e o Bosque das Araras têm uma grande sintonia. São experiências incríveis, possuem um público compatível e muita natureza”, diz o empresário.

Para o gestor do Parque Vila Velha, Leandro Ribas, a nova operação gastronômica tende a enriquecer ainda mais a experiência de quem visita o local. “Estamos trazendo uma novidade para o Parque e esperamos que nossos visitantes possam apreciar tanto os nossos atrativos turísticos e de aventura, e também a gastronomia oferecida aqui”.

Os ingressos para o Parque Vila Velha podem ser adquiridos antecipadamente pela internet no site https://parquevilavelha.com.br/