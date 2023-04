Jonathan Campos/AEN

O Parque Vila Velha promove uma Páscoa recheada de diversão e aventura. Entre os dias 1 e 9 de abril, um dos mais belos cartões postais do Paraná oferece uma programação especial para agradar a criançada. Uma experiência diferente para as famílias que preferem celebrar a data com os pequenos em uma atividade divertida.

Haverá caça aos ovos na Lagoa Dourada, além de distribuição de máscaras de coelhinho entre os dias 1 e 9 de abril.

As crianças de até 12 anos de idade, que doarem uma caixa de bombom, não pagam entrada.

“Todos os anos, o Parque Vila Velha promove ações diferenciadas para crianças quando comemoramos a Páscoa. Dessa vez, a caça aos ovos na Lagoa Dourada e a distribuição de máscaras fazem parte da programação, que promete ser bastante divertida para fazer a alegria da criançada”, afirma o gestor do Parque, Leandro Ribas.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.