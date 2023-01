Divulgação/Assessoria de Imprensa

Nada melhor do que aliar o que é aprendido em sala de aula com aquilo que pode ser visto e tocado. Por conta disso, o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, localizado a 90km da capital paranaense, Curitiba, oferece um passeio diferente para estudantes de todas as idades, uma espécie de sala de aula a céu aberto.

“Oferecemos visitas guiadas por profissionais e que proporcionam a vivência na natureza para crianças e educadores. Dessa forma, o Parque Vila Velha abre as suas portas para que estudantes e professores possam se conectar, aprender, vivenciar e se engajar com a conservação da biodiversidade, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência de preservação da natureza”, afirma o Gestor do Parque Vila Velha, Leandro Ribas.

Roteiros pedagógicos

Os roteiros da visitação podem ser definidos de acordo com o objetivo pedagógico de cada escola, referente ao ano e a série cursados pelos alunos. E a agenda para 2023 já está aberta.

De forma lúdica e prática, o educador proporciona uma aula interdisciplinar envolvendo matérias como Biologia, História e Geografia durante todo o trajeto do passeio.

O roteiro é composto pelos Arenitos, onde os estudantes podem conhecer as formações rochosas milenares que já foram parte do fundo do mar, a Lagoa Dourada, que abriga espécies aquáticas protegidas por águas cristalinas, as Furnas, grandes cavernas verticais e sua rica vegetação, além do projeto Aterro Zero, modelo em gestão de resíduos sólidos, que coleta e destina todo o resíduo gerado pelo parque, sem destinar lixo a aterros sanitários.

“O roteiro de visitação pode ser avaliado pelos professores de forma a atender o objetivo didático-pedagógico e do momento vivenciado pelos estudantes durante o aprendizado em sala de aula”, destaca Ribas.

As visitas das escolas funcionam somente via agendamento e acontecem nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, com início entre 9h e 13h. Os passeios têm duração aproximada de 4 horas e são aceitos grupos de até 40 alunos por vez.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.