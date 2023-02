Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para quem deseja pular o Carnaval de maneira diferente, em contato com a natureza e longe do agito da cidade, encontra no Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa/PR, o lugar perfeito.

Serão dias de folia com ingressos a preços promocionais para quem comprar antecipadamente pelo site do Parque. O local abre também na terça-feira de Carnaval, dia 21 de fevereiro.

“Aqueles que optarem por vivenciar uma experiência diferente neste Carnaval vão poder abraçar a natureza no Parque Vila Velha, desfrutando de atividades como o Cicloturismo, a Tirolesa mais linda do Brasil, o Arvorismo, além de percorrer as trilhas entre os nossos Arenitos, conhecer as Furnas e a Lagoa Dourada. Há também as opções de gastronomia, que garantem que nenhum folião fique sem energia para desfrutar dos nossos atrativos”, conta o gestor do Parque, Leandro Ribas.

Para a criançada serão distribuídas máscaras que estampam os animais da fauna encontrada no Parque como o Lobo-Guará, a Onça, a Coruja, entre outros.

Ingresso com desconto

Para a folia ficar ainda mais animada, os ingressos para o Carnafolia podem ser adquiridos antecipadamente com desconto pelo e-commerce do Parque. Ao adquiri-los pela plataforma online, o visitante paga somente R$ 49,90, diferente dos R$ 55,00 cobrados na bilheteria.

“Recomendamos que os visitantes se programem para realizar a compra dos ingressos antecipadamente em nosso site, pois além de evitar filas, podem garantir os ingressos com desconto especial”, destaca Ribas.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.