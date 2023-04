Reprodução/Infraero

Falar um novo idioma é um dos requisitos para quem quer ter uma carreira profissional promissora, o que tem levado a um aumento cada vez maior de brasileiros interessados em aprender uma nova língua fora do país. No primeiro trimestre deste ano, a procura por intercâmbio para cursos de idiomas no exterior (Language), cresceu 60% na comparação com o mesmo período de 2022, com uma estimativa de aumento em 100% no fechamento do ano.

A demanda maior veio do grupo de pessoas que têm entre 25 e 30 anos, que são, justamente, as que já estão inseridas no mercado de trabalho e querem avançar na carreira. Entre elas, a alta foi de 32% nesse primeiro trimestre. O inglês segue como a língua de maior interesse, seguido do espanhol. Os dados são do Student Travel Bureau, consultoria especializada em educação internacional.

Ainda de acordo com o STB, a maior parte das pessoas que embarcaram foram fazer um programa de idiomas com foco em profissões. Os assuntos mais procurados foram: Negócios; Marketing, Gerenciamento de Projetos, Inglês para Direito. Entre os destinos mais procurados ficaram Canadá, EUA, Austrália, Inglaterra e Irlanda, nessa ordem. Em média, os programas de idiomas tiveram, em 2022, duração de 12 semanas no Canadá, sete nos EUA e de 21 na Austrália.

Em se tratando de Austrália, o destino apresentou alta de 50% no mesmo período de comparação, especialmente para programas de estudo e trabalho. Um dos atrativos do país é um clima tropical muito parecido com o do Brasil, economia forte – com o maior salário-mínimo do mundo, mercado de emprego promissor que hoje sofre com falta de mão de obra qualificada, além da possibilidade que oferece ao estudante de adquirir cidadania australiana.

“A procura continua alta por cursos que permitam aos estudantes conciliarem o período de estudos de idiomas com a oportunidade de trabalhar no exterior, como é o caso da Austrália, por exemplo. Após cursar um programa VET (Vocational Educational Training) ou um curso profissionalizante no país, é facilitada a inserção do brasileiro no mercado de trabalho australiano. Além disso, estudantes internacionais são autorizados a trabalhar no país ao se matricularem em cursos de idiomas a partir de 14 semanas de duração”, explica José Carlos Hauer, CEO do STB, lembrando que o período varia de país para país.

José Carlos destaca ainda que, “com a abertura das fronteiras e diminuição de barreiras para ir ao exterior, as pessoas retomaram seus projetos anteriores e voltaram a investir na educação internacional a fim de construir um currículo global e ampliar as oportunidades de atuação para além do Brasil”.

Ranking da média de duração escolhida pelos estudantes em 2022:

1º Canadá, 12 semanas;

2º EUA, 7 semanas;

3º Austrália, 21 semanas;

4º Inglaterra, 6 semanas;

5º Irlanda, 25 semanas;

6º Nova Zelândia, 12 semanas

7º Europa, 5 semanas.

Ranking, lista de idiomas mais procurados no 1º trimestre de 22:

1- Inglês

2-Francês

3-Alemão

4-Espanhol

5-Italiano

Ranking, lista de idiomas mais procurados no 1º trimestre de 23:

1º- Inglês

2º-Espanhol

3º-Francês

4º-Alemão

5º-Italiano