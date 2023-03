Ricardo Marajó/SMCS

Os destinos das regiões Sul e Sudeste estão na preferência dos turistas brasileiros para viajar em 2023. Foi o que trouxe um levantamento da Booking.com, plataforma de reservas de hospedagens realizada com base no número de reservas feitas ano a ano por viajantes no Brasil. Nas primeiras posições, aparecem dois destinos paulistas: Aparecida (SP) e Olímpia (SP). A capital gaúcha, Porto Alegre (RS), vem logo em seguida completando o ranking.

Entre as cidades tendências para este ano, a lista ainda traz as capitais Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Também figuram na preferência dos viajantes tradicionais destinos como Foz do Iguaçu e Maringá, no Paraná; Blumenau, em Santa Catarina; e Ribeirão Preto, em São Paulo. A pesquisa foi realizada, de forma online, com um grupo de adultos que planejava viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses.

TENDÊNCIAS – Recentemente, o Ministério do Turismo lançou a edição de 2023 da Revista Tendências do Turismo. Produzido pela Pasta, o material é um levantamento que aborda as principais tendências que estarão em alta este ano e que podem ajudar profissionais e gestores do turismo em todo o Brasil a conhecer as demandas do setor e o comportamento dos viajantes em 2023.

Para este ano, algumas tendências que estarão em alta serão o turismo regenerativo, o turismo urbano, as viagens com propósito, o etnoturismo e o turismo de experiência. A Revista também traz como tendências o movimento slow travel e o nomadismo digital, além da influência das redes sociais e dos streamings (vídeos ao vivo) na escolha dos destinos.

MAIS DADOS – O site de reservas também trouxe que pelo menos 8 em cada 10 turistas afirmaram que sempre valerá a pena viajar e que mais da metade deles continuarão investindo com prioridade em suas férias.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo