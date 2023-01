Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está distribuindo pulseiras de identificação na praia central de Guaratuba, neste sábado (7) e domingo (8). O item tem como objetivo prevenir o desaparecimento de crianças.

Além disso, os policiais ainda estão orientando a população e distribuindo materiais lúdicos para as crianças. A ação faz parte do Verão Maior Paraná.

As pulseiras de identificação possuem um campo para preenchimento do nome do responsável e telefone para contato. O acessório auxilia em casos de desaparecimento, já que identifica o responsável para que seja feito contato quando a criança for encontrada.

A delegada chefe do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) da PCPR, Patrícia Paz, conta que ações como está acontecerão durante toda a temporada. “A Polícia Civil aproveita este momento de férias, de lazer da família paranaense, para cumprir sua função preventiva e de orientação, inclusive fazendo encaminhamentos em casos necessário”, completa.

O trabalho de prevenção e orientação será realizado durante toda a operação Verão Maior, em diferentes pontos do litoral paranaense.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. No site www.verao.pr.gov.br é possível conferir a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.