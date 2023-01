Divulgação/PMPR

A Polícia Militar do Paraná já distribuiu 17.440 pulseirinhas de identificação para crianças desde o início do Verão Maior Paraná, em 16 de dezembro de 2022, até esta segunda-feira (30). O relatório da PMPR mostra que a maior quantidade foi entregue em Matinhos (8.925), seguida de Pontal do Paraná (4.721) e Guaratuba (3.794).

Há reforço do efetivo da Polícia Militar em todos os municípios do Litoral durante o Verão Maior Paraná. Além disso, são empregadas equipes das unidades especializadas aos fins de semana e períodos com maior movimento de moradores e visitantes.

“Nos módulos móveis, distribuídos por toda a orla do Litoral, temos policiais que fazem a distribuição das pulseirinhas e dão orientações aos pais e responsáveis quanto aos cuidados com as crianças na areia da praia. A pulseirinha permite a identificação rápida da criança perdida e os militares estaduais podem fazer o encaminhamento necessário”, frisa o porta-voz da PMPR durante o Verão Maior Paraná, capitão Rafael Risoni.

As equipes da PM também registraram o atendimento de 5.252 ocorrências policiais nas cidades de Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná. Durante esse período, com aplicação de equipes no patrulhamento ostensivo, preventivo e em operações policiais, foram cumpridos 111 mandados de prisão, lavrados 375 termos circunstanciados e houve encaminhamento de 296 pessoas para a delegacia em flagrante delito.

Foram apreendidas 21 armas de fogo e recuperados 29 veículos com alerta de furto ou roubo. A PMPR também fiscalizou 7.252 veículos e abordou 22.714 pessoas.

DENÚNCIAS – A corporação reforça os principais canais de denúncias que podem ser utilizados pela população, como o telefone 190, o aplicativo 190PR e o disque-denúncia 181, que possibilita o registro da ocorrência de forma anônima.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.