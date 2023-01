Divulgação/Assessoria de Imprensa

A pousada RiiA, localizada na praia de Barra Grande em Maragogi, é a primeira na cidade, e uma das poucas no Brasil, a inovar na prática de não usar a parte de cima da roupa de banho na área da piscina, lembrando que não é obrigatório e apenas opcional, e isso tem feito tanto sucesso, que turistas de todo o Brasil se preparam durante o ano inteiro para visitarem a RiiA, e viverem ao vivo a experiência do topless.

Tudo começou em 2021, quando os proprietários, Mari e Riva, decidiram investir na campanha do Outubro Rosa (conscientização da prevenção do câncer de mama) após relacionaram a prática do topless à importância do autoconhecimento e do corpo da mulher. Segundo Riva, ele e sua parceira têm conhecimento dos tabus que envolvem a prática do topless no Brasil, e por isso, decidiram liberar a prática para chocar a sociedade, e através desta campanha, atingir o maior número de mulheres, para que não tenham vergonha de se conhecer, fazer o autoexame e se cuidarem.

Em 2020 a RiiA tornou-se a primeira pousada 100% Airbnb do Brasil: trazendo um clima seguro e acolhedor para todos os clientes, tornando a experiência da viagem ainda mais aconchegante e imersiva.

Toda essa inovação tem trazido bons frutos e já estão com mais de 70% das reservas confirmadas para os próximos 4 meses. Os hóspedes da pousada RiiA aderiram bem a novidade e, atendendo a pedidos irão continuar com a permissão da prática do Topless, para que todos os hóspedes que tivessem o desejo de sentir a experiência de liberdade, pudessem desfrutar do ambiente.

Os turistas que por lá se hospedam, recomendam a experiência. Uma delas diz que se sentiu livre a praticar o topless na RiiA: “Eu já fui para a pousada sabendo que era permitido o topless, e já tinha curiosidade de fazer, mas ainda estava um pouco retraída. Quando meu namorado me incentivou a fazer o topless, eu vivi uma experiência diferente e legal, eu me senti livre e foi muito interessante”. Ela ainda confessa que “Era algo que eu tinha vontade de fazer, e eu me senti bem à vontade, tanto com o pessoal da pousada, com o lugar, na qual eu consegui me conectar, e fiz o topless. E devo admitir que me senti muito bem!”

Neste ano de 2022, as conquistas da RiiA são assistidas por mais de 22 mil pessoas que acompanham o dia a dia da pousada, e se conscientizam através das redes sociais sobre a influência da campanha que começou há alguns anos, e percebem que além da prática do topless, um dos maiores princípios da pousada é oferecer um clima de casa de amigos onde só pessoas legais são bem vindas.

E quem estiver de malas prontas para visitar Maragogi, não deixe de agendar a estadia na pousada RiiA. Se o topless ainda não for a sua praia, mas ama estar em um lugar leve e acolhedor participe das outras diversas atividades que a pousada recomenda e viva a experiência ao máximo.

A pousada RiiA está localizada a apenas 200 metros da praia de Barra Grande e a 15 minutos de caminhada da praia de Antunes, pontos turísticos mais visitados de Maragogi: o Caribe Brasileiro.