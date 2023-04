: Pedro Ribas/SMCS

Camisetas, canecas de café, cantis, moletons, mochilas e meias que integram a nova linha de produtos da Loja Solidária do Hospital Universitário do Cajuru poderão ser encontrados em breve na rede de lojas #CuritibaSuaLinda da Prefeitura de Curitiba.

A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (4) pelo prefeito Rafael Greca, no Palácio 29 de Março, ao diretor-geral do Hospital Cajuru, Juliano Gasparetto, e à gerente de marketing do hospital, Ana Paula Tabor.

Eles apresentaram os novos produtos da linha criada em alusão aos 330 anos da capital. A renda com as vendas reverte integralmente para o hospital que é 100% SUS e referência no atendimento a traumas e emergências em Curitiba.

“Vamos disponibilizar esses produtos na loja Curitiba Sua Linda para dar visibilidade a um serviço de saúde gratuito que atende todos os curitibanos, indistintamente”, disse Greca.

O prefeito lembrou que a instituição existe desde 1964 e é dirigida pelo Grupo Marista, prestando atendimento emergencial gratuito para toda cidade.

“Ao adquirir um produto, além de contribuir para manutenção do hospital, a pessoa também se diverte com frases e coisas típicas de Curitiba, como a mãe falando para o filho vestir a japona ou um convite para comer uma vina. São coisas típicas de Curitiba criadas pelo Juliano e sua equipe que são orgulho de Curitiba”, disse Greca.

O diretor da instituição, Juliano Gasparetto, explicou que a decisão de criar a loja solidária do Hospital Cajuru foi para auxiliar no custo de operacionalização do hospital.

“O Hospital Cajuru atende 150 mil pessoas por ano, entre vários procedimentos prestados. A criação de uma linha de produtos tem o objetivo de arrecadar recursos e também destacar o quanto é importante garantir a continuidade nesse atendimento para Curitiba”, disse.

A gerente de marketing, Ana Paula Tabor, explicou que a ideia de retratar coisas curitibanas nos produtos teve o objetivo de criar uma identidade com o público.

“Muitas coisas só existem aqui, como a questão do nosso clima que às vezes tem as quatro estações em um dia, o tradicional Jardim Botânico ou o carro do sonho. São mensagens populares e bem humoradas com a cara de Curitiba”, disse.