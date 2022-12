Freepik

Curitiba foi escolhida para receber o Snow Park Brasil – projeto inovador da empresa brasileira Esportes na Neve, em parceria com a MND-France, que é líder mundial em equipamentos para estações de esqui. O parque temático terá 4 mil metros quadrados de área construída, com isolamento térmico e acústico, para proporcionar aos visitantes a sensação de estar em uma verdadeira estação de esqui da Suíça. As obras começarão em maio, em endereço que será divulgado em breve. A previsão de inauguração é 2024. Além de Curitiba, Foz do Iguaçu também terá uma unidade do parque prevista para inaugurar no mesmo ano.

O presidente da Esportes na Neve, Alfredo Parodi, e o diretor internacional da MND-France, Eddy Frére, lançaram oficialmente o projeto em Curitiba durante uma audiência com o vice-prefeito Eduardo Pimentel, realizada na última quarta-feira (7).

Dentro do Snow Park Brasil, a temperatura será de 1ºC. O cenário terá uma camada de neve artificial compactada no piso e neve macia em flocos caindo do teto. “Na área refrigerada, utilizaremos uma tecnologia francesa exclusiva que simulará uma nevasca. Quando entrarem no parque, as pessoas terão a impressão de estar na Suíça, que é um dos destinos mais tradicionais para a prática de esportes de inverno. Será uma experiência incrível”, destaca Alfredo Parodi.

Ao todo, o projeto prevê a construção de seis Snow Park Brasil. Depois de Foz e Curitiba, a empresa implantará novos parques em São Paulo, Goiânia, Fortaleza e Salvador. Os parques terão decoração temática, com diversos brinquedos e atrações para todas as idades, como carrossel com boias, trenós, bonecos de neve, iglus, escorregadores e uma pista de patinação no gelo.

Com longa experiência de quase 20 anos na realização de eventos com neve artificial e uma paixão pessoal por esqui, Alfredo Parodi já “fez nevar” em diversas ocasiões no Brasil. Em 2004, promoveu o 1º Snow Ski Pass, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Na ocasião, construiu uma pista de neve artificial com 14 metros de altura, 10 metros de largura e 60 metros de comprimento. Atletas da Federação Internacional de Esqui se apresentaram para o público realizando provas de esqui e snowboard.

Depois disso, Parodi participou do projeto de construção de uma pista de neve artificial no carro alegórico abre alas da escola de samba Viradouro, no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2008. Também realizou eventos com pistas de neve artificial em shoppings brasileiros.

Uma paixão que começou na infância

Alfredo Parodi começou a esquiar na água aos 12 anos. Aos 17 foi morar na Suíça para estudar no École Les Roches, em Crans-Montana – famosa estação de esqui nos Alpes suíços, reconhecida mundialmente por ter gerado vários atletas campeões olímpicos. Participou da equipe de esqui da Les Roches e depois tornou-se professor de esqui na neve na França.

Dedicou-se a treinamentos para se tornar um competidor internacional na modalidade e se filiou à Federação Internacional de Esqui. Conquistou o 1º lugar na categoria slalom gigante em Baqueira-Beret, maior resort de neve da Espanha. Sua última participação como esquiador profissional foi em Portillo, no Chile, onde venceu nas modalidades slalom gigante e esqui fora de pista em neve fofa.

Juntamente com esquiadores paulistas, fundou a Associação Brasileira de Esqui, sediada em São Paulo, que deu origem à Confederação Brasileira de Esqui e Snowboard (CBDN). Parodi foi conselheiro da CBDN e participou ativamente da formação de novos esquiadores e snowboarders que participaram das Olimpíadas de Inverno representando o Brasil. Foi idealizador e organizador do Campeonato Open Brasil de Esqui e Snowboard, realizado na Argentina, Chile, Itália, Suíça e Estados Unidos.

Organizou o 1º Campeonato Paranaense de Esqui Aquático no Iate Clube de Caiobá.

Sobre a Esportes na Neve

A Esportes na Neve, comandada pelo empresário Alfredo Parodi, é representante exclusiva da MND-France no Brasil – empresa líder mundial em equipamentos para estações de esqui. É responsável pelo projeto do parque temático Snow Park Brasil, que prevê a construção de seis parques com estação de esqui e neve artificial no país a partir de 2023.