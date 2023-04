Rodolfo Buhrer/AEN-Arquivo

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (4), em caráter terminativo, o PL 2263/2022, de autoria do senador Flávio Arns (PSB/PR), que confere ao município de Antonina (PR) o título de Capital Nacional da Bala de Banana. Agora, a matéria segue para análise da Câmara dos Deputados.

Ao justificar a proposta, Arns destacou a importância do produto para o desenvolvimento econômico e turístico de Antonina e região. “Dentre os produtos típicos da cidade, a bala de banana tem alcançado destaque em outros estados e, até mesmo, internacionalmente, sendo este produto o que mais tem impulsionado e promovido o turismo local e regional”, afirmou.

O senador acredita que esse projeto de lei reflete a valorização dos pequenos produtores rurais e dos trabalhadores das fábricas de balas de banana. “Além disso, fará com que o município de Antonina seja tido como exemplo de sustentabilidade, com ênfase na geração de emprego e renda”, explicou.

A cidade de Antonina possui duas marcas oficialmente registradas de balas de banana, as conhecidas Balas de Banana Antonina, ou popularmente apelidada de “a bala do papel verde”, e também as famosas Balas Bananina, conhecidas como “as balas do papel laranja”.

“As duas marcas têm investido na produção e modernização das fábricas, que geram empregos há mais de 40 anos, e trabalhando em conjunto com a comunidade. Mensalmente, são produzidas uma média de 15 mil toneladas de balas”, destacou.

Origem

As famosas balas de banana tiveram início no município em meados dos anos 70. Percebendo a demanda de mercado e o potencial natural da região litorânea para o cultivo da banana, uma família antoniense começou o processo de produção de forma artesanal, desde o descasque da banana, até a etapa da embalagem das balas.

Os pequenos empresários comercializavam as balas de banana nas bancas existentes ao longo da Serra do Mar, o que as tornou muito conhecidas e populares entre os turistas da região. O sucesso do produto abriu novas perspectivas para outras famílias, que, de maneira semelhante, empreenderam iniciativas para produção artesanal e venda de balas de banana, o que gerou ainda mais possibilidades de emprego e renda para a população.

Indicação Geográfica

Em dezembro de 2020, as balas produzidas em Antonina conquistaram o reconhecimento da

Indicação Geográfica (IG) concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), na modalidade de Indicação de Procedência (IP). Com a chancela, o município passou a ser reconhecido como centro de produção e referência da bala de banana no Brasil.

A conquista foi decorrente do trabalho que vem sendo realizado pela Associação de Produtores de Balas de Banana (Aprobam) com o intuito de organizar a atividade na região e, consequentemente, aproximar a comunidade, visando o fomento da agricultura familiar.