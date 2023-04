Divulgação/Assessoria de Imprensa

Duas pousadas na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná, decidiram investir em uma tecnologia solar fabricada no Paraná pela NHS, o Quad Híbrido, que além de oferecer uma energia limpa, também garante autonomia para que os serviços oferecidos aos hóspedes não sejam comprometidos em casos de quedas de energia.

Além da autonomia e economia geradas pelo Quad, as pousadas Ephira e Chalés do Laurindo decidiram investir na tecnologia por valorizarem as alternativas sustentáveis, principalmente em uma área ambiental tão preservada e importante como a Ilha do Mel.

“Acredito que precisamos ter um plano B em casos de queda de energia e, ao invés de adquirir um gerador, optamos por uma energia limpa. Agora, quando acaba a luz, os hóspedes só percebem pela vizinhança, pois aqui continuamos tendo acesso ao Wi-fi e ao banho quente”, conta o proprietário dos Chalés do Laurindo, Laurindo Silva.

Já para o proprietário da Pousada Ephira, Lauro José da Silva Filho, a solução é uma maneira de manter o conforto dos hóspedes e prevenir desperdícios causados pela falta de energia. “Já tivemos muitas perdas e queimas de equipamentos e como a nossa pousada possui diversos aparelhos, este investimento é uma forma de ficarmos mais seguros e protegidos”.

Segundo Danilo Gomez Alvarez, engenheiro da Arrebol Engenharia, o Quad Híbrido da NHS é uma alternativa sustentável ao gerador a diesel, que polui o ar e ainda tem o problema da poluição sonora. “A tecnologia vai ao encontro da filosofia de turismo sustentável da Ilha do Mel, além de proporcionar outros benefícios, como a economia e a autonomia”.

Muitos desconhecem, mas ter painéis solares não é o suficiente para continuar tendo energia quando acaba a luz. Isso acontece porque os sistemas fotovoltaicos tradicionais são on grid, ou seja, funcionam conectados à rede, gerando e injetando a energia excedente na rede da concessionária, porém não funcionam em situações de quedas de energia. “Para resolver este problema, a NHS desenvolveu uma tecnologia híbrida que além de ser on grid, também é off grid: gera energia e armazena em um banco de baterias”, afirma o diretor comercial da NHS, Fabio Moro.

Na Pousada Chalés do Laurindo, foram instalados um Quad de 5k monofásico, 14 painéis de 550 Wp e um banco de baterias com 20 unidades de 58 Ah. Já na Ephira, foram instalados um Quad 3k monofásico com 8 painéis 460 Wp e um banco de baterias com 12 unidades de 18 Ah. Em ambos os casos, os bancos de baterias foram dimensionados para suportar as cargas essenciais por até 3 horas.

Mais informações sobre o Quad Híbrido da NHS no site www.nhssolar.com.br/quad-hibrido